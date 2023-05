Chytil se loučil s Olomoucí. Bude to jako s Jurečkou, věští Jílek před jeho očekávaným přesunem do Slavie

Ačkoliv to nikdo neřekl úplně naplno, z událostí a výpovědí všech bylo jasné, že se brzy potvrdí to, co se má v zákulisí už nějakou dobu za hotovou věc. Fotbalový útočník Mojmír Chytil odejde v létě z Olomouce do Slavie, proti níž odehrál v úterý poslední ligový zápas na Andrově stadionu. „Bylo to moc hezké, přišlo hodně kamarádů, rodina. Užil jsem si to,“ vykládal Chytil po dramatickém utkání, v němž Sigma prohrála 2:3.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Mojmír Chytil ze Sigmy Olomouc.

Článek Své budoucí spoluhráče čtyřiadvacetiletý forvard trápil. Vyhraným osobním soubojem se například přímo podílel na brance Pavla Zifčáka. Pracoval, dřel. „Hrál naplno, hrál dobře. Nechci snižovat jeho výkon, ale hodně jsme mu pomohli výkonem naší stoperské trojice, který nebyl vůbec dobrý," hodnotil jeho vystoupení slávistický trenér Jindřich Trpišovský. „Ukazoval, v čem je dobrý, v čem si myslíme, že by nám mohl pomoct, a proč jsme si ho vybrali. To je práce tělem, krytí míče, souboje, které ustál. Ukázal spoustu momentů, překvapil mě třeba ve druhé půli přihrávkou levačkou za obranu. Ukázal své přednosti a proto s ním počítáme," naznačil jasně hlavní stratég červenobílých, že za pár týdnů už ho bude mít v kádru. FORTUNA:LIGA Trpišovský po ztrátě titulu: Mrzí mě derby. Nabídka teď na nikoho není, Jurásek je horké zboží Nebylo tedy pro Chytila zvláštní, že se postavil borcům, se kterými se brzy setká v kabině? „Nevím, jestli je potkám," snažil se s úsměvem mlžit stále ještě olomoucký útočník, který po utkání hovořil s Trpišovským. „Něco jsme prohodili. Není nic nenormálního, když se hráč pobaví s trenérem soupeře," culil se Chytil, ale obsah rozhovoru nechtěl prozradit. Slavia si ligu prohrála sama. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz Za dlouhými roky v Olomouci se už ohlédl. „Začal bych od mládeže, kdy jsem sem přišel z Prostějova, kde v té době mužský fotbal neexistoval. Byla tam jen mládež, trénovali jsme ve vysoké trávě, převlékali se v autě, neměli jsme zázemí. V Olomouci to pro mě byl velký posun, prožil jsem tu celý život. Chodil jsem tu na základní a střední školu, prožil úspěchy v dorostu, vyhráli jsme devatenáctku, juniorku. Hodně z nás z ročníku 1999 se dostalo do áčka," rekapitulovala opora Sigmy. „A milníky? První start na Baníku, první start v základní sestavě tady s Libercem, první ligový gól Spartě a výhra 1:0, první pozvánka do reprezentace, což bylo tady v Olomouci (proti Faerským ostrovům, Chytil dal hatrick - pozn. aut.). Byl jsem na hostování v Pardubicích, ale pořád jsem byl Olomoučák," dodal Chytil. FORTUNA:LIGA Mistrovská párty Sparty: obsazení trávníku, dirigent Čvančara i show na Strahově a závěr v soukromí Po utkání měl krátký proslov v kabině. „Odchází obrovský srdcař a strašně fajn kluk, se kterým se moc dobře pracovalo. Moc mu to přeju nejen já, ale i celý realizační tým a kabina," poznamenal olomoucký trenér Václav Jílek. „Nejprůkaznějším ukazatelem je počet branek, které nastřílel. Některé jsou sice z penalt, ale ani to není jednoduché," odkázal kouč na dvanáct Chytilových tref v tomto ligovém ročníku. „Na začátku bych to bral všemi deseti, ale konec se mi moc nevyvedl, nepřidal jsem žádný gól. Na Baníku jsme se po prvním kole bavili o deseti brankách, to jsem splnil, ale mohlo jich být víc," upozornil sám hráč. Jsem hrdý na všechny, hlásí kapitán Ladislav Krejčí. Něco neuvěřitelného, co jsme tady vybudovali!Video : Sport.cz Prosadí se ve Slavii? „Z mého pohledu šanci má, ale myslím, že to bude podobné jako s Vencou Jurečkou. Bude potřebovat čas. Je evidentní, že bude muset zapadnout, aby vstřebal nároky trenérů a aby byl připravený na možná nejfyzičtější herní způsob v lize. S tím je spojená práce na jeho vlastních fyzických dispozicích. Čeká ho velká práce, velký skok, protože kvalita tréninků s kvalitou hráčů roste. Má ale veškeré předpoklady, aby to zvládl. Je vnímavý a chytrý a je to týmový hráč, což Slavia určitě hledá. Myslím, že se prosadí, ale bude potřebovat čas, aby se aklimatizoval a na vše si zvykl," rozebral útočníkovu budoucnost Jílek. Chytil vzhlíží k nové výzvě pragmaticky. „Konkurence je v každém klubu, zvlášť když přijdete do většího, řekl bych evropského klubu. Bude jen na mně, jak se s tím poperu," řekl forvard, jehož čeká derniéra za Sigmu o víkendu v utkání na Bohemians. Pak dle všeho zamíří do Edenu. FORTUNA:LIGA Proti Spartě jsme ukázali, že jsme herně dál. Titul jsme prohráli jinde, řekl slávista Ševčík