GLOSA: Biatlonu chybí medailová ozdoba, také proto hledá šéfa servisu v cizině

ANTOŠOVA BŘITVA: Pro klopýtnutí trojlístku nevidím důvod. Slovan? Zdrcující, rozpadá se na kousky!

Začíná nám extraligové čtvrtfinále a musím říct, že se moc těším na všechny čtyři série. Vyšlo to ideálně, že proti sobě jdou mužstva blízká geografickou polohou, takže odpadne dlouhé cestování. Myslím, že první tři týmy po základní části vypadají celosezonně exkluzivněji než jejich čtvrtfináloví soupeři. V sezoně byly Hradec, Třinec a Sparta suverénní, proto by měly postoupit. Naopak série mezi Budějovicemi a Pardubicemi by měla být hodně vyrovnaná.