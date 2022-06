GLOSA: Český hokejový vůz na křižovatce. Volantu se musí chopit respektovaný a odvážný řidič

Nikdo z kandidátů totiž neoslovil hokejovou komunitu tak výrazně, že by předem získal jasně většinovou podporu delegátů. Extraligové kluby chtěly původně jít do volby společně a oznámit jméno, za nímž pevně stojí. Jenže se nedohodly a atmosféra kolem hledání nového šéfa hokejového svazu houstne už teď, kdy do konference zbývá ještě devět dnů.