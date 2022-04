GLOSA: Český šlágr nebavil. Bohužel jde už o tradici

Plzeň zvolila pragmatické noty: s herně vyspělejším soupeřem zodpovědně bránila. A čekala, že se urodí něco z brejku nebo ze standardky. Slavia? Při své kvalitativní převaze toho měla i přes „zaparkovaný autobus" Viktorie vyprodukovat víc. Do šestnáctky Viktorie sice směřovaly centry, až na gól Lingra z nich hosté nic zajímavého nevytvořili.

Vůbec se neprosadila kometa, útočník Sor. Do zhuštěné obrany mu to nesedělo, nadpozemskou rychlost uplatní daleko víc do otevřené obrany. Jenže v Doosan Aréně měl neustále „za zadkem" protihráče. A když se po vedoucím gólu otevřela hostům šance na rychlé kontry, nechali se Plzní zatlačit a rychlost Sora nevyužili.