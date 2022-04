Už žádné zkraty, burcuje Trpišovský před vyvrcholením boje o pozice pro nadstavbu

„Byl to spíše boj. Hodně opatrný," krčil rameny trenér Slavie Jindřich Trpišovský po nedělním ligovém šlágru, v němž se na první pozici udrželi Západočeši.

Je, protože jsme vedli a měli jsme utkání dobře rozehrané. Plzeň byla po brance Lingra donucená hru otevřít. Tam byl klíč k zápasu. Ale soustředili jsme se na obranu a nebyli schopní vyvést míč. Typologicky nám to přitom nahrávalo. Měli jsme vpředu Schranze, Sora, Olayinku, rychlé hráče. Jenže jsme přestali být nebezpeční. A pustili jsme Plzeň ke standardním situacím, které má silné.

Jde o velkou komplikaci pro bitvu o první místo, které je důležité pro nasazení do nadstavby?

Je škoda, že jsme zápas v Plzni nedotáhli k vítězství. S ohledem na vývoj tušíme, že není moc utkání, kde bude ztrácet. Máme tři kola, abychom situaci zvrátili. Ale musíme udělat devět bodů a uvidíme, jak to zvládne Plzeň. Když jsem viděl hřiště v Českých Budějovicích, které bylo v sobotu pod sněhem, tak je možné určitě všechno. Musíme se každopádně soustředit na sebe a vyvarovat se zkratů jako v Liberci. Kdybychom pod Ještědem zápas zvládli, tak remízu v Plzni bereme jinak.

Vstup do zápasu jsme měli dobrý. Pohyb našich hráčů byl dobrý, měli jsme hru pod kontrolou. Plzeň vycházela ze zajištěné obrany, soustředila se na obranu, čekala na standardní situace. Chtěli jsme si zápas připravit, což se podařilo po vstřelení první branky. Jenže jsme se nechali zatlačit. Sice jsme pracovali spolehlivě v defenzivě, jenže přišla série standardních situací. Darovali jsme soupeři roh a z prvního vážného ohrožení branky jsme inkasovali. Pak utkání spadlo do remízového stavu.

Do přestávky jste stejně jako Plzeň nevystřelili na branku. Vyčítáte hráčům tuhle bilanci hodně?

Hráli jsme od první minuty do plné obrany. První půle byla vlastně čekáním na poločasovou pauzu. Plzeň měla náskok, typologicky si chtěla počkat na situaci, z níž jsme inkasovali. Hra celkově nebyla moc plynulá. Každopádně z pasáží během první půle jsme si měli lepší finální či předfinální přihrávkou vytvořit více nebezpečných střeleckých pozic. Ale nestalo se...

Plzeň vycházela z bloků, takže kontaktů a soubojů bylo v utkání hodně. Divím se jen situaci z pětaosmdesáté minuty, kdy byl vyloučen plzeňský Bucha. Divím se, že nedostal rovnou červenou kartu. Jsem rád, že Olayinka ze souboje ucuknul. Kdyby to neudělal, asi by dopadl hrozně. Nemám tohle rád ani od vlastních hráčů. Ale celkově je vidět markantní rozdíl, jaký respekt mají zahraniční rozhodčí. Navíc nejsou emočně spjatí s prostředím a dokáží zachovat chladnou hlavu. Kdyby sudí nebyl ze zahraničí, vůbec bychom se o něm nebavili. A to je nejlepší vizitka.