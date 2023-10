GLOSA: Čtrnáct gólů ve Zlíně? Nikoli reklama, ale parodie

Správně je vlastně za A, za B i za C. „Nechápu, nechápu, co se dělo. Jsem z toho úplně vykolejenej,“ hledal po zápase marně slova kouč Mladé Boleslavi Marek Kulič. Dost možná ani teď nerozumí tomu, co se na zlínské Letné odehrálo. Také jeho celek si v defenzivní činnosti počínal zoufale. Vykompenzoval to sice bohatě v činnosti útočné, ale reakce Kuliče je vypovídající. Ne, tohle nebylo normální.