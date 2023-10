PŘÍMÁK: Vrba si s tím snad poradí, ve Zlíně se musí bavit na rovinu, říká trenér

Ačkoliv Horejš podobně divoký zápas nezažil, dokáže si dobře představit, co šéfové laviček prožívají. Především ten, který prohraje. „Pavel Vrba musel zažívat obrovský šok. Ty góly, co Zlín dostal, jsou pro trenéra hrozné. Byly strašně laciné, dalo se jim předejít. Šlo o hrubé chyby hráčů nebo systémová selhání,“ zmínil šestačtyřicetiletý kouč.

Ševci přitom vedli o poločase 2:1, hned po přestávce zvýšili na 3:1. Boleslav následně nasázela během jedenácti minut čtyři góly. Zápas se pak rozjel tak, že skoro nikdo nebránil. A když už, tak velice špatně.

„Pro Zlín to musí být hodně složité. Dostal sedm gólů s Plzní, pět na Baníku, teď devět. To je strašně moc. Pokud chcete pomýšlet na lepší výsledky, hra do defenzivy je základem. Ta byla v tomhle zápase hodně slabá, chyby byly strašné,“ kroutil hlavou Horejš.

Zlín se nachází v mizerné situaci, v tabulce je přikován na posledním místě tabulky. Co se bude dít? Trenér Vrba bezprostředně na otázku ohledně svého konce neuměl víc odpovědět. „Je to otázka na debatu s lidmi z klubu, jakou cestou bude chtít do budoucna jít,“ odvětil Vrba na tiskové konferenci. Schůzka s vedením klubu by měla proběhnout.

Může mužstvo probrat? „Je to těžké. Myslím, že Pavel Vrba je natolik zkušený trenér, že si s tím snad poradí. Teď se o tom všem musí bavit v kabině na rovinu, ukázat si ty věci, pojmenovat si je. A to platí i pro hráče, aby si to řekli mezi sebou. Je důležité, aby prapor zvedli zkušení hráči. Myslím, že takových je ve Zlíně dost jako Vukadinovič, Fantiš, Simerský, Didiba, Reiter a další. Každý musí začít u sebe, bavit se o tom, umět přijmout i kritiku a začít od základních věcí,“ vypočetl bývalý trenér Českých Budějovic nebo Jablonce.

Základem je určitě defenziva. „Zlín odehrál do defenzivy i dobré zápasy. Například se Spartou prohrál jen 0:1 a hrál organizovaně,“ zmínil Horejš. Nulu udrželi Ševci jen jednou, v předešlém kole na Bohemians (0:0).

Takový příděl by zamával s kýmkoliv, parta kolem Dominika Simerského potřebuje vyčistit hlavy. „Na psychiku je to samozřejmě těžké. Hráči budou mít hlavy dolem ale musí se z toho dostat sami. Jiní hráči teď nepřijdou,“ podotkl Horejš.