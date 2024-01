GLOSA: Kladno riskuje ztrátu podpory fanoušků

Naprosto odmítavé reakce nejen fanoušků, ale i bývalých hráčů na sebe nedaly dlouho čekat. Hudáček se totiž nikdy netajil tím, že chce hokejem vydělat co nejvíc peněz, a volil k tomu právě KHL, která slouží jako Putinův propagandistický nástroj, a je třeba připomenout, že peníze do soutěže tečou od Gazpromu a Rosněftu, tedy ze státních firem, které ruský vůdce potřebuje pro svoji válku s Ukrajinou.

Gólman sám v médiích prohlásil, že chce za každou cenu jít znovu do Ruska. Po únoru 2022, kdy válečná agrese začala, z morálního hlediska těžko obhajitelný krok. Slovenský brankář tam ale přijímal štědré finanční benefity, v médiích velebil život v zemi.

A toužil po dalším angažmá. Jeho věc a jeho názor, pokud mu svědomí říká, že tak s válkou neměl nic společného. Zřejmě má morálku nastavenou tak, že tohle všechno je mu jedno. Hudáček měl před časem nakročeno právě do Hradce, ale právě gólmanův postoj k ruské agresi na Ukrajině nakonec Mountfield odradil od toho, aby mu nabídl smlouvu.

Rytíři tím ale vyslali veřejnosti vzkaz, jaké vyznávají hodnoty. Morální pohled na věc, ale i marketingová vážnost klubu spadly pod stůl. A zrovna hrající majitel klubu Jaromír Jágr by měl vědět, že některé symboly znamenají víc než jen samotné hokejové dění na ledě, přesně proto si přeci on sám vybral na dres číslo 68. Teď ale za smlouvu 35letému Hudáčkovi schytává kritiku ze všech stran, přitom Kladno bude v boji o extraligovou záchranu potřebovat mohutnou podporu diváků. A teď riskuje ztrátu jejich důvěry.

A už jen maličkost na závěr. Možná právě z důvodů zachování morální integrity opustil roli konzultanta realizačního týmu na střídačce Jakub Voráček. Asistent kouče Pavel Skrbek komentoval celou záležitost dost nevěrohodně slovy, že pokud někdo slyšel, že za absencí jsou rodinné důvody, tak tedy jde o ně. Tak si počkejme, kdy a jestli vůbec se kladenský mentor, jenž veřejně deklaruje, že on by do Ruska nikdy hrát nešel, na střídačku vrátí.