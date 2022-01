GLOSA: Kluby chtějí samy velet. Proč ne, jen ať se zase bafuňáři nedostanou v Bíteši do rauše

Touha po osamostatnění extraligy má logické důvody. Extraligové kluby, které jsou zásadními hybateli hokejového dění, ať už jako vychovatelé hráčů či hlavní aktéři úspěšného komerčního produktu, chtějí rozhodovat samy o sobě. Pramení to i z toho, že majitelé týmů už povětšinou nejsou skryti v nepřehledné vlastnické struktuře jako dřív, ale velmi aktivně do hokejového dění promlouvají. A právě úspěšní podnikatelé měli častokrát pocit, že ač sypou peníze do své firmy, kterou klub je, o jeho osudu rozhoduje mnohdy někdo jiný a ještě mu z toho jde slušná apanáž.

Jenže zatím se řeklo jen „a", je ale na čase přijít i s tím „b". Mementem jsou totiž vzpomínky staré víc než 10 let, když už kluby samy o sobě rozhodovaly a byla to mnohdy tristní podívána. Vyvrcholila aférou s odpočtem bodů a podivnou výpovědí směrem k svazu, která měla soutěži vytvořit úplnou autonomii a tedy zbavit ji strachu ze sestupů i baráže. Nestalo se, místo toho následovala blamáž a jednoduchý právní úkon, kdy si svaz extraligu vzal pod sebe. A ač je za leccos právem kritizován, tak extraligu ve velké krizi stabilizoval i posunul.

Ovšem reminiscence na hokejové dýchánky ve velkobítešské restauraci U Raušů, kde se častokrát dostali bafuňáři do takového rauše, že byli schopni schválit kdeco, jsou silným varováním, jak ono rozhodování klubů samy o sobě může dopadnout. Oddíly nedržely kontinuitu, jednou přijel na sraz Pepa a něco odhlasoval, aby příště za stejný mančaft dorazil Karel a děsně se rozčiloval, co kdo minule schválil za nesmysl.

Jak tomu předejít? Dosavadní ředitel soutěže Josef Řezníček už v minulosti naznačil, že pokud extraliga přejde pod kluby, on nebude ve funkci pokračovat. A tak je v první řadě nutné najít silného lídra, jenž bude nadstranický (rozumějte nadklubový), nekompromisní a povede soutěž s jasnou vizí. Ty dlouhodobé cíle musí kluby (rozumějte jejich majitelé) ctít a nesmí se stávat, že když se najednou jeden či pár z nich ocitne v existenčních problémech, tak začnou na zasedáních navrhovat bláznoviny, ať se hraje bez brankáře či jen se čtyřmi hráči v poli, protože to potřebuji. Je v tom ironie, jenže vychází z reálných zkušeností, že až příliš mnohokrát v minulosti platilo, že kam vítr tam plášť.

Nemá cenu si cokoliv nalhávat, kluby a majitelé po tom touží. Chtějí mít dlouhodobější jistotu, že jejich investice se nezhroutí s jedním nepovedeným ročníkem, a tak zvažují, že by se ze soutěže nepadalo a mohl do ní přibýt z 1. ligy jen ten, kdo splní přísné licenční podmínky. Proč ne, koneckonců ve druhé nejvyšší soutěži se to zase nehemží zástupem čekatelů toužících po postupu. Nicméně - a to je součást onoho mementa - ony licenční podmínky musí platit pro všechny stejně, tedy i pro současné kluby. Pokud je nesplníš, dost nekonečných výjimek a hybaj z elitní společnosti pryč.