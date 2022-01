GLOSA: Když se z olympijského odhalení stane „nenominace“

Ano, slyšeli jsme 24 jmen hokejistů, kteří by měli 27. ledna či 2. února odletět do Číny. Jenže sotva z obrazovky zmizely jejich tváře, kouč Filip Pešán řekl: "Nominace určitě ještě není konečná a osobně si myslím, že se bude - i s ohledem na současnou situaci ve světě - ještě dramaticky měnit. Pracujeme s celou řadou dalších jmen."

Manažer Nedvěd se to sice snažil na moment zmírnit, že je "mužstvo perfektně poskládané a jeho chemie je správná", aby ale v dalších minutách při dotazech na konkrétní hráče, kteří chybí, shodně odpovídal, že ten či onen je mezi náhradníky a že se klidně může do Pekingu vydat.

Na olympiádu totiž vyrazí 25 hráčů, takže zprvu hned zarazí, proč ve čtvrtek duo Pešán - Nedvěd oznámilo o jednoho méně, ale až do 24. ledna se může se soupiskou beztrestně šachovat, aniž by kdo komu musel co vysvětlovat. A soupis náhradníků čítá 30 jmen.

Až by člověka napadla ironická poznámka, že 54 frajerů v evropských ligách, kteří by mohli obléknout reprezentační dres, snad ani nemáme.

Ale co, důležité je to, že nic nevíme.

Kvůli pátečnímu formálnímu aktu, kdy Plénum Českého olympijského výboru schvaluje nominaci celé výpravy, se musela dodat nějaká jména. Jenže taky si onen soupis může proměnit v cár papíru. „Máme čas, abychom se sestavou hýbali," přiznává Nedvěd.

A kupříkladu Pešán úsměvně odpověděl i na dotaz ohledně Romana Červenky, který se kvůli vidině olympiády nechal naočkovat a teď je mezi vyvolenými. „Budeme se mu snažit ušít roli na tělo, a když se UDRŽÍ v nominaci, bude hrát přesilovou hru."

Ale vážněji: nezasáhne-li omikron, tak se výběr nejspíš razantně nezmění.

Nicméně pokud sledujete kouče Pešána, jeho nominace i vysvětlování, jsou v současném výběru překvapivá jména. Je třeba trochu úsměvné si vzpomenout na prosincovou „kauzu", kdy trenér nutně potřeboval otestovat sparťany Řepíka se Sobotkou a nechtěl slyšet ani slovo o jejich částečném uvolnění pro potřeby klubu ve čtvrtfinále Ligy mistrů.

Nakonec je tu kvantum „neotestovaných" i těch, kteří do žádného turnaje Euro Hockey Tour, jež byly Pešánem tolik vzývané, v sezoně nezasáhli.

Tým je plný třicátníku, protože Pešán s Nedvědem touží po lídrech, které prý v minulosti neměli, a k tomu jim nahrává formát turnaje, neboť to na olympiádě není zápasový kvapík. Podobně před čtyřmi lety při nominaci argumentoval také Josef Jandač, ale tehdejší opomenutý teenager Martin Nečas pak na turnaji dosti chyběl.

Mladší krev v podobě Blümela (21 let), Jaška (24) či Chlapíka (24) by i teď mohla být přínosným okysličením a při vzpomínce třeba na výkony nominovaného Michaela Frolíka z Channel One Cupu snad také pádným argumentem pro jejich zařazení. Ale i oni jsou prý na dlouhém seznamu náhradníků.

Hodně se mluví o chemii týmu a o podivné atmosféře, která v reprezentaci poslední měsíce vládne. Však také generální manažer Nedvěd v prosinci po zpackaných výkonech na moskevském turnaji říkal, že ji zkusí vylepšit, s hráči dění probrat. Pak ale trochu překvapí jeho odpověď, že řada hokejistů o nominaci či nenominaci neví, protože „není na pořadu dne, abychom obvolávali každého hráče, který je nominovaný."

Říkám si, že doby, kdy byl jeden telefon v ulici a nominace se posílaly poštou, jsou snad pryč. A že když už máme na svazu generálního manažera reprezentace, manažera reprezentace, šéftrenéra i poradce generálního sekretáře, že by snad nebylo od věci...

Ale co já vím, jaký mají na svazu tarif, že?

A třeba je budou obvolávat až onoho 24. ledna, kdy - jak by řekla filmová Máňa - to bude směroplatný.

Nicméně je tu i určitý pozitivní posun. Pešán, který se vloni čertil, když byl jeho tým před šampionátem v Rize médii veřejně veleben, teď sám říká, že „šance českého týmu při neúčasti hráčů NHL vzrostly a doufá, že budeme černým koněm turnaje."

Mimochodem, podle nového přezkoumání zatím hokejová reprezentace odehrála 1 993 zápasů a číslo by teoreticky mohla zakulatit právě při medailové bitvě v Pekingu.

S plackou na krku by se pak Pešán nejspíš nemusel obávat o svou budoucnost u nároďáku, protože nemá cenu si lhát, že teď jeho pozice není nikterak pevná, což ve středu připustil také svazový šéf Král. Když na to ale ve čtvrtek přišla řeč, Pešán jen vypálil: „Jsem odvolávaný už od první minuty ve funkci, je to součást mojí práce."

Tak něco se v jeho rétorice přece jen nemění.