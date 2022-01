GLOSA: Hrozící sestup nemusí být to nejhorší. Hokejový Zlín straší nejistá budoucnost

Jenže po pouhých třech týdnech je zase všechno jinak. Zlíňané od té doby nepřidali jediný bodík a Kladenští naopak nastartovali velký šturm. Manko Beranů rychle narostlo na takřka propastných čtrnáct bodů a asi by se teď těžko našel někdo, kdo by byl ochoten na záchranu moravského celku vsadit jakoukoliv větší částku. Navzdory tomu, že vedení klubu přivedlo před pár dny další ruskou posilu z KHL. Hned na to přišel přehmat s výměnou hráčů s Mladou Boleslaví. Obránce Šidlík se totiž po oznámení trejdu rozhodl ukončit aktivní činnost a v šatně Beranů se vůbec neobjevil. Za dva hokejisty, kteří přesídlili do Boleslavi, tak do Zlína dorazil pouze jeden.

Sestup navíc nemusí být to nejhorší, co může Zlíňany potkat. Klub by se po něm zřejmě octl ve značné nejistotě. Je velká otázka, jací hráči by pak měli tým mezi elitu co nejrychleji vrátit. Dá se totiž čekat, že zahraniční hokejisté ze Zlína okamžitě prchnou, a někteří další borci jsou tady jen na hostování. Ochota pokračovat by asi byla pramalá. Ze současného mužstva by zřejmě zbyli jen jednotlivci. Hrozba, že by se fanoušci Beranů museli spokojit s první ligou na delší dobu, je hodně reálná.