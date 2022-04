GLOSA: Květa Peschkeová - skromná hvězda, která se zapsala do české historie

Bylo jí čerstvých šestnáct let, když se Květa Hrdličková objevila poprvé na tenisovém okruhu. Kalendář ukazoval rok 1991 a Československo psalo předposlední rok své existence. Po kurtech se proháněly Monika Selešová, Martina Navrátilová, Steffi Grafová, Jana Novotná, Helena Suková a další hvězdy.

A mladičká hráčka dávala od počátku najevo svůj talent. Ještě více však udivovala pracovitostí, vůlí a tenisovým myšlením. Prvního turnajového titulu ve čtyřhře z celkových šestatřiceti se dočkala v polských Sopotech v roce 1998, tedy v době, kdy do narození úřadují světové jedničky Igy Šwiatekové zbývaly ještě čtyři roky, nejlepší česká tenistka současnosti Barbora Krejčíková oslavila teprve třetí narozeniny.

Ve stejném roce ovládla rodačka z Bílovce i svůj jediný singlový turnaj v Makarské, na žebříčku se probila až na 26. místo světa. Brzy však poznala, že ve dvouhře už se výš bude dostávat těžko. Svůj tenisový život zasvětila především čtyřhře a nemohla si vybrat lépe. Šestatřicet titulů včetně wimbledonského z roku 2011, místo světové jedničky, další čtyři finálové boje o deblový grandslamový titul, trojnásobná účast na Turnaji mistryň... To je jen stručná vizitka Květy Peschkeové.

Květa Peschkeová (vpravo) patří k předním deblistkám světa, potvrdila to i v páru s Lucií Hradeckou ve Fed CupuFoto : Profimedia.cz

„Myslím, že pro jiné páry může být obtížný. Zažila jsem pár tenisových dvojic, co se vzaly a už jsou zase rozvedené. Člověk je s partnerem dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Ale my jsme rádi spolu, funguje nám to, nemůžeme si stěžovat. Kdybychom měli každý jinou práci, tak už nehraju. Nebyla bych schopná dělat tenis sama," popsala jejich vztah před třemi lety Peschkeová.