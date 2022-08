GLOSA: Mše svatá nepomohla, Slovácko v Turecku tvrdě narazilo. Má však šanci na reparát

Před odletem do Turecka za ně odsloužil děkan P. Josef Říha v Uherském Hradišti mši svatou jako poděkování za čtvrté místo v domácí nejvyšší soutěži a triumf v MOL Cupu, a zároveň jim požehnal do nadcházející ligové a pohárové sezony. Jenže fotbalistům Slovácka to příliš nepomohlo. Přestože doufali, že v bouřlivé kulise zúročí zkušenosti, které nabrali při loňském smolném vyřazení od bulharského Plovdivu v kvalifikaci Konferenční ligy, v úvodním zápase 3. předkola Evropské ligy ve čtvrtek na hřišti věhlasného Fenerbahce Istanbul tvrdě narazili. Byť se jim teď možná hlavami honí, že vysoká porážka 0:3 je pro ně až příliš krutá.

Foto: Sport.cz s využitím Profimedia Fotbalisté Slovácka na Fenerbahce nestačiliFoto : Sport.cz s využitím Profimedia

Článek Po herní stránce se totiž hlavně v prvním poločase, kdy byl moravský tým kompletní, mohlo zdát, že kvalitativní rozdíl mezi oběma mužstvy nebyl tak výrazný. Jenže zatímco hradišťský Doski mířil v úvodu do tyče a záložník Holzer místo důrazného zakončení hledal ve výhodné pozici zbytečně ještě lépe postaveného parťáka, turecký vicemistr si počínal v soupeřově šestnáctce zcela odlišně. Jeho hráči byli mnohem důslednější, jejich předností byla obrovská rychlost. A hlavní rozdíl byl především v individuálních schopnostech. V tom vynikal zejména Brazilec Lincoln, jenž dvěma parádními trefami do míst, kam mohl brankář Nguyen těžko dosáhnout, rozhodl o výsledku. Tvrdě tak ztrestal chyby v defenzívě Slovácka, na které by asi v české lize zdaleka tolik nedoplatilo. Evropská liga Zbytečně jsem vymýšlel. Měl jsem to vzít na sebe, lituje zahozené šance záložník Slovácka Holzer I tak mohli Hradišťští dopadnout v istanbulském pekle lépe nebýt trochu sporné druhé žluté karty, kterou portugalský sudí Pinheiro udělil hned na začátku druhé půle Hofmannovi za to, že mu po zpracování spadl balon na ruku. V deseti se fotbalisté Slovácka bránili statečně, avšak třetí gól zřejmě definitivně vystavil stopku jejich postupovým nadějím. I tak ale budou mít Hradišťští příští týden v odvetě rozhodně o co hrát. Před plným hledištěm mají šanci se před svými fandy za debakl v Istanbulu rehabilitovat a přispět tak bodovým ziskem do českého pohárového koeficientu. A ani vyřazením z Evropské ligy by pro ně ještě nic neskončilo. Díky vítězství ve finále Českého poháru nad Spartou mají oproti poraženému letenskému sokovi výhodu možnosti reparátu v nižší Konferenční lize. Ve čtvrtém předkole by v ní narazili na lepšího z dvojutkání mezi švédským AIK Stockholm a makedonskou Škendijí Tetovo. Což by měl být mnohem hratelnější soupeř než turecký velkoklub. Šance zůstat v evropském poháru celý podzim je tudíž pro Slovácko nadále reálná. Foto: Profimedia.cz Fotbalisté Fenerbahce Istanbul se radují z branky proti SlováckuFoto : Profimedia.cz Otázkou ovšem je, jak mužstvo zvládne mimořádně náročný program nadcházejících týdnů, během nichž bude hrát v pravidelném rytmu čtvrtek - neděle. Zvlášť když trenér Svědík nemá k dispozici nijak zvlášť široký kádr. Do hry se navíc v premiérovém ligovém duelu v Brně ani proti Fenerbahce ještě vůbec nedostal bývalý reprezentant Kozák, který byl považován za největší předsezonní posilu. Evropská liga Strategie se Slovácku zhroutila. V deseti podali kluci srdnatý výkon, hodnotil kouč Náročný kouč ho nehodlá na hřiště pustit dřív, než se přesvědčí, že je někdejší forvard Lazia Řím, Aston Villy či Sparty stoprocentně připravený, a raději staví na hrot univerzála Kalabišku, jenž v posledních letech nastupoval v obraně. Aby nemusel v sestavě příliš improvizovat, vzývá Svědík příchod ještě jednoho hotového útočníka, a návdavkem fotbalistu do středu pole. Bude tudíž záležet i na klubovém vedení, zda se slovácký sen o účasti v základní skupině některého z evropských pohárů podaří naplnit. Evropská liga Slovácko v Evropě tvrdě narazilo. Na Fenerbahce dostalo lekci

