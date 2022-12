GLOSA: Německo je po dalším krachu na prahu reformy, vystoupení v Kataru zpackali všichni

V osmdesátimilionové zemi přišly zásadní fotbalové změny v roce 2004 po bídném vystoupení na evropském šampionátu, kde parta tehdejšího kouče Rudiho Völlera mazala domů po porážce v posledním zápase skupiny od českých náhradníků. Důkladná analýza, nová koncepce a následná práce dovedly Němce znovu na vrchol, kterým se stalo zlato na mistrovství světa v roce 2014 v Brazílii. V posledních letech ale přešlapuje tahle velmoc na místě, nyní upadá do těžké deprese.

Kritika v zemi je drtivá. Kromě médií i hlavní trenér Hansi Flick ukazuje na to, že systém v mládeži nefunguje dobře. Všeobecně se ukazuje na to, že mužstvu chybí typičtí útočníci nebo kvalitní krajní obránci. Měla by přijít sebereflexe, podrobné vyhodnocení a nová nastavení.