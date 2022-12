Výbuch Flickova souboru se teď bude nějaký čas zevrubně a bez obalu rozebírat. Kouč Německa po nic neřešícím vítězství 4:2 nad Kostarikou přišel do studia ARD, aby zhodnotil katastrofální výsledek na mundialu v Kataru.

„V poločase jsem byl opravdu naštvaný. Kvůli tomu, jak jsme soupeře sami posílili. Měli jsme šance, které jsme ale nedotáhli do konce. Chybami a lehkovážností jsme dostali soupeře do hry. To nebylo dobré. Přesto je třeba říct, že jsme vyhráli a mohli jsme zvítězit i větším rozdílem," bilancoval Flick.

Jeho výběru ale tři body z duelu proti Kostaričanům k postupu nepomohly, Japonci totiž porazili Španěly, se kterými se Němci srovnali bodově, ale měli výrazně horší skóre, a skončili tak ve skupině až třetí. „O našem vypadnutí se nerozhodlo nyní, ale během dvaceti minut v zápase proti Japonsku (1:2). I proti Španělsku jsme mohli vstřelit vítěznou branku. Nebyli jsme efektivní, proto končíme. Zklamání panuje samozřejmě obrovské," shrnul sedmapadesátiletý stratég.

Moderátorka mu pak řekla, že bývalý reprezentační kapitán a nyní expert ARD Bastian Schweinsteiger prohlásil, že ostatní mužstva měla podle něj vždy více zápalu než Němci. Že ti tolik nehořeli. „Nesouhlasím," reagoval Flick. „Proč?" zeptala se moderátorka. „Protože je to absolutní nesmysl," oponoval dál nástupce Joachima Löwa.

Vedle stojící Schweinsteiger svá slova dovysvětlil. „Na hřišti jsou situace, kdy hráčům chybí pět procent koncentrace. Stačí se podívat na situaci za stavu 1:1. A hořet neznamená jen pořád napadat, ale být přítomný v hlavě. Příliš často jsme nechávali soupeře volné a nedoráželi je, to platilo především pro obránce. V tomhle směru jsem čekal víc. Tohle vnímám jako zápal, v jiných zápasech jsem to viděl mnohem zřetelněji," prohlásil jeden z hrdinů zlatého tažení v Brazílii z roku 2014.

„Proti Španělsku jsme hráli dobře, proti Japonsku a Kostarice to bylo z mého pohledu málo. Jiskra nepřeletěla. Antonio Rüdiger to dělá, u ostatních mi něco chybí. Dostali jsme pět gólů, od mistrovství Evropy v roce 2016 pořád inkasujeme branky. Pokud nebráníš dobře, nepostoupíš a nevyhraješ. To mám na mysli," pojmenoval Schweinsteiger před Flickem hlavní problém mužstva.

Reakce stavitele německé reprezentace byla smířlivá tak napůl. „Ano, je to tak. Dostali jsme góly a dělali jsme chyby. Ale že by mužstvo nehořelo, to jsem neviděl. Hráči chtěli," konstatoval Flick a pak ještě znovu připomněl neproměňování šancí.

Sestřih utkání MS Japonsko - ŠpanělskoVideo : Česká televize

Později na tiskové konferenci však trochu překvapivě vystoupil proti nastavení práce v německém fotbale. „Máme hráče, kteří hrají za špičkové kluby. Máme kvalitu. Ale pro budoucnost německého fotbalu je důležité, aby se některé věci dělaly jinak," podotkl Flick a hned svou myšlenku rozvedl.