GLOSA: Plzeň nasákla duchem Bakoše

Ve zlaté éře jich měla Viktoria několik, v čele s útočníkem Markem Bakošem, nynějším asistentem trenéra Michala Bílka. S trochu nadsázky, slovenský borec prostě donesl kolikrát do soupeřovy brány míč v zubech. V soubojích, do kterých by většina hráčů nestrčila nohu, nastavil Bakoš klidně hlavu. Touha zvítězit z něj prýštila až do poslední řady na tribuně.