GLOSA: Plzeň ukázala vyzrálost. Postup po dalším kole by byl sen

Zatímco Sparta má za sebou papírově lehčí polovinu základní skupiny Evropské ligy, Plzeň už to nejhorší včetně výjezdu do Astany a na půdu Dinama Záhřeb zřejmě potkalo. O to více cenný je zisk devíti bodů, který dává Viktorii výbornou pozici pro boje o postup do vyřazovací části Konferenční ligy. A nutno dodat, že Západočeši v Chorvatsku ukázali, že velké zápasy hrát umí.

Foto: Profimedia.cz Fotbalisté Plzně jsou blízko postupu do další fáze Konferenční ligy

Článek Mít po čtyřech utkáních základní skupiny jistotu přežití do jara? Ještě před pár týdny sen, teď realita, ke které „stačí“ zdolat začátkem listopadu doma Dinamo Záhřeb. Úkol těžký, ale rozhodně možný. Na Maksimiru Plzeň ukázala, že dokáže odehrát velký zápas na mezinárodní scéně. Koukatelné atraktivní utkání? Spíše ne, ale na to se nehraje. Důležité je, že Viktoria dokázala využít špatného rozpoložení chorvatského mistra, zvolila taktiku, která měla úspěch. Ukázala vyzrálost. Dinamo se ze hry dostávalo jen ojediněle do střeleckých příležitostí, o vyložených šancích ani nelze mluvit. Ano, po standardních situacích zvonila dvakrát branková konstrukce, ale to připišme stále vysoké kvalitě hráčů Dinama. Konferenční liga Silní ultras, jinak mrtvo. Obávané peklo Plzeň nepotkalo I remízu 0:0 by ve Viktorii jistě brali. Za velmi dobrý taktický a bojovný výkon byli nakonec odměněni penaltou a ziskem tří bodů. Tří bodů, které dávají do druhé poloviny podzimních bitev v Evropě nesmírně komfortní situaci. O postup do vyřazovací fáze by Plzeň teď už přijít neměla, byť je jasné, že ne každý zápas se musí podařit. Konferenční liga Nula při velké premiéře. Neuvědomuji si, co se stalo, culí se Baier Výhra v Záhřebu je také jasnou náplastí za prohru 0:3 v Liberci. Teď bude důležité na tento úspěch navázat už v neděli doma proti Karviné, o dalším víkendu na Slavii a pak v domácí odvetě s Dinamem. Byla by strašná škoda, kdyby se na tříbodový zisk z Maksimiru vzpomínalo za pár měsíců jako na výstřel ze tmy. Nic tomu však zatím nenasvědčuje. Plzeň po rozpačitém startu sezony šlape, výpadek v Liberci či prohra na Spartě k fotbalu prostě patří a lze se z toho jen poučit. A nesmíme zapomenout ani na nasazení mladého gólmana Viktora Baiera. Zde stoprocentně platí, že risk je zisk. Nula při premiéře, navíc na evropské scéně, jistě dodá osmnáctiletému benjamínkovi sebevědomí. Jak ale správně řekl trenér Miroslav Koubek, nic se nesmí uspěchat. Jasnou jedničkou zůstává aktuálně zraněný Jindřich Staněk a konkurence na dalších místech může všem jen pomoci. Konferenční liga Spokojený Koubek: Baier? Podle expertů největší gólmanský talent v Česku