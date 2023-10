Nula při velké premiéře. Neuvědomuji si, co se stalo, culí se Baier

Dostal mě do největší pohody, v jaké jsem mohl být. S panem Kozáčikem jsme řešili, že fanoušci budou hlasití a atmosféra mě bude popohánět. Nevěřil jsem tomu, ale dostávalo mě to do stále větší pohody.

Určitě jsem se do tempa dostával a zvykal si. Nebylo to vždy ideální, ale musely nastat takové situace, abych se k nim postavil lépe a předešel jim. Třeba u první nastřelené tyče mi zatrnulo, ale musím říct, že i tato situace mě povzbudila a cítil jsem se po ní lépe.

Vůbec ne. Musím si sednout a popřemýšlet nad tím, co se vlastně stalo. Je to super, ale jak říkám, jde teprve o první zápas. Musím za svůj výkon poděkovat klukům, kteří mi opravdu pomohli. Robin Hranáč, Vašek Jemelka i Sampson Dweh toho hrozně moc odskákali.

Určitě, jsme jim za to moc vděčný. My gólmani jsme jedna parta, společně jsme zápas zvládli. Povedlo se mi nastavit se v hlavě, čekal jsem to horší. Opravdu jsem se na utkání těšil. Nebylo to jako dřív, kdy jsem se někdy i bál. Samozřejmě lehký stres tam ale byl.