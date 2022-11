GLOSA: Procházka se zachoval jako pravý šampion. Teď musí vydržet

Minimálně šest měsíců. Taková je předpověď nucené zdravotní pauzy. Procházka v roli bojovníka v mžiku přišel o všechno, co v tu chvíli měl. Vynikající formu, odhodlání uspět v odvetě proti Brazilci Gloveru Teixeirovi a v neposlední řadě také o pás šampiona polotěžké váhy, který se vším respektem k soupeřům rozhodl pustit zpět do osudí. Cesta za snem v podobě úspěšné obhajoby tak zažila pořádně zemětřesení a Procházku nyní čeká nejnáročnější období za posledních několik let.

Nutno podotknout, že rodák z Hostěradic neskrýval touhu nastoupit do vysněného zápasu i přes vážné zranění, a dokonce chtěl bojovat s jednou rukou. Tomu se říká odhodlání a touha zvítězit! Nakonec ale rozhodl zdravý rozum a český šampion od bitvy upustil. Hrozily by totiž trvalé následky, které za jeden zápas v kleci rozhodně nestojí. Teď je důležitý odpočinek, což si člověk u Procházky horko těžko dokáže představit.

Dříč v posilovně i mimo ní se nyní bude muset kousnout a vlastní iniciativou napomoct úspěšné rekonvalescenci ramena, jehož rozsah poranění je podle lékařů vůbec nejhorší ze všech zranění v historii UFC. S největší pravděpodobností půjde český bojovník v nejbližších dnech na operaci, zatím se ale vedou debaty o tom, zda se zákrok povede v Česku nebo v Americe. Ve druhém případě by Procházka ve Spojených státech zůstal ještě několik týdnů.

Nabízí se i otázka, zda poraněné rameno bude po úspěšné léčbě v takové kondici, aby Procházku nikterak vážněji nelimitovalo během tréninků a zápasů. Zatímco některé skupiny lidí s přesvědčením konstatují, že to už nikdy nebude jako dřív, nabízí se i optimističtější názory, podle kterých by se zpřetrhané vazy v rameni mohly dát dokupy a k žádnému omezení v boji nedojde. Nejčernější scénáře dokonce mluví o neschopnosti dále zápasit a konci kariéry. O správnosti některé z variant napoví až následující měsíce.

Cennou útěchou může být i fakt, že Procházka si podobným obdobím v kariéře už prošel. Před šesti lety si poranil koleno a musel se podrobit operaci předního zkříženého vazu, kvůli kterému byl rovněž několik dlouhých měsíců mimo. V tu dobu český samuraj předeslal jasný vzkaz: vrátím se silnější než kdy dřív, což bylo výstižnou předzvěstí průběhu následujících let, kdy se Procházka z psychicky těžkého období stal šampionem japonské organizace Rizin. A právě z asijského kontinentu poté vedla cesta do slavné UFC.

Jiří Procházka joins an elite but unfortunate group of champions 😔 pic.twitter.com/6BjWYbt7JR — MMA On Point (@OnPointMMA) November 24, 2022

Zkrátka a dobře, nucená pauza není pro třicetiletého bojovníka žádnou novinkou a zkušenosti z roku 2016 mohou Procházkovi výrazně napomoct v honbě za návratem do klece. Sympatické je i neustálé odhodlání, které nejúspěšnějšího domácího zápasníka zdobí po celou jeho kariéru. V této souvislosti znovu do světa zvolal optimistický výhled do budoucnosti. „Vrátím se, do půl roku jsem zpátky a ten titul si vezmu zpět," prohlásil se smutkem v očích.

Český samuraj si bezesporu zaslouží respekt i za to, jakým způsobem se postavil k situaci s pásem polotěžké váhy. Nechtěl ho zbytečně držet, a tím pádem brzdit ostatní bojovníky na cestě za jeho získáním. K situaci se postavil jako pravý šampion, s naprostou rozvahou a čelem. To koneckonců ocenila i sama UFC, která jakmile to půjde, dá hostěradickému rodákovi vstupenku rovnou do bitvy o titul.

Na tu si ale bude muset ještě nějakou dobu počkat. Teď nezbývá nic jiného, než vydržet, být psychicky silný a nezapomínat na to, jakou cestou se Procházka před vstupem do profesionálního zápasení vydal. Královský trůn a vrchol dřiny ho zajisté brzo znovu čeká a všichni by si určitě přáli, aby to bylo již v příštím roce. Za znovuzískáním titulu ho poženou i stovky tisíc fanoušků, psychická podpora je v těchto dnech nesmírně důležitá.