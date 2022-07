GLOSA: Sparta musí zabrat ihned, kluk z plakátu by jí chyběl

Situace se kvůli poklesu českého národního koeficientu změnila. Loni Sparta vstoupila do předkol Ligy mistrů. Přestože se do hlavní soutěže znovu nedostala, stačilo jí vyřadit Rapid Vídeň, aby měla start ve skupině Evropské ligy jistý. Pokud chce letos projít do Konferenční ligy, musí vyřadit tři soupeře. Žádná možnost opravy není, jakékoliv vyřazení už znamená definitivní konec.

Letenští jsou favoritem, podstatné je, v jaké formě po letních změnách vstoupí do sezony oni. Kádr ještě není uzavřený, Sparta se rozhlíží, jak by mohla posílit. Zároveň jí ovšem hrozí, že by mohla přijít o Dávida Hancka. Stopera či krajního obránce si vyhlédl Feyenoord Rotterdam. Představy o odstupném se zatím u klubů rozcházejí, ale co není, může být.