GLOSA: Sparta zakončila úspěšný rok symbolicky. Šest vyloučených je ale moc

Záhřeb, Plzeň, Betis Sevilla, Limassol. To všechno jsou skalpy, které během letenského podzimu sehrály klíčovou roli. Možná největší výhra fotbalové Sparty ovšem nečekaně přišla nejspíš až na samotný závěr. V dlouhém oslabení proti Teplicím, desátému celku ligové tabulky. Dva dny po návratu z Kypru předvedla s ohledem na průběh a vývoj utkání mimořádný výkon. Jen už by se měla naučit dohrávat kompletní. O deseti by třeba na jaře v Evropské lize proti Galatasarayi Istanbul sotva uspěla.

Foto: Vlastimil Vacek, Sport.cz Fotbalisté Sparty slaví vítězství nad Teplicemi.

Symbolické zakončení kalendářního roku. Díky příkladné morálce a neutuchající bojovnosti Sparta na jaře vydřela mistrovský titul. Teď na stejných atributech staví jeho obhajobu. Jak v televizním studiu konstatoval expert Pavel Horváth, nedělní zápas nebyl dobrou zprávou pro soupeře Sparty. Hrát od 4. minuty o deseti, prohrávat a nakonec stejně skóre otočit, to je výkon. Bývalý trenér i sportovní ředitel Sparty Zdeněk Ščasný pak poukazuje na velký progres, který mužstvo pod taktovkou dánského kouče Briana Priskeho zaznamenalo. Musí mít zdravou kabinu, bez toho by pochopitelně takové obraty nebyly možné. Co není zdravé, je šest vyloučených během ligového podzimu. Většinou šlo o špatná rozhodnutí, řešení rýsující se pohromy na poslední chvíli. Ale stejně, že má lídr tabulky suverénně nejvíc červených karet, není k chlubení. Spartu ctí, že se v nouzi naučila oslabení zvládat. Jako by se o deseti dokázala ještě víc semknout a vyždímat ze sebe maximum. Neustále však na to spoléhat nemůže. Třeba v jarních derby proti Slavii by ji další vyloučení hříšníci klidně mohli stát titul, proti Galatasarayi Istanbul pak zase postup v Evropské lize. Pravdou je, že díky častým bitvám v oslabení ještě více vynikl charakter Priskeho týmu. Na Letnou se zase vrací sparťanský gen z úspěšných ér minulosti. „Pokud můžu zavzpomínat na naše mladá léta, když jsme tady hráli, tak jsme se nikdy nevzdali a makali od první do poslední minuty. Pokud můžu soudit z projevu na hřišti, tak si myslím, že se tento gen vrací i do soudobé Sparty," kvituje klubová legenda Václav Němeček. Jaro bude pro tým jeho srdce perné. Rivalská Slavia má sice ztrátu pěti bodů, ale odložený zápas ve Zlíně k dobru. Sešívané požene vidina, že za příznivé konstelace jim může titul zajistit přímý postup do Ligy mistrů. Posílí ji nejspíš i nový majitel Pavel Tykač a jeho očekávané první investice. Také Priskeho Sparta sílí. Jen potřebuje zůstat v klíčových chvílích kompletní…