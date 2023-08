GLOSA: Spojení Almási a Kubala funguje. A na šanci čekají další. Baník bude nebezpečný

Pro Baníkovce, kteří po minulém zpackaném ročníku očekávali návrat do horních pater tabulky, znamenal začátek aktuální sezony nechtěné bodové déjà vu. Po prvních třech kolech měli opět jediný bod. A čekalo se, co bude dál.

Herně to pro fanoušky tak frustrující jako pod Pavlem Vrbou loni v létě nebylo, na druhou stranu zase Ostravanům chybělo to podstatné – góly ze hry. Dva dali z pokutových kopů, Tetour v Liberci a Šín v Plzni, ty ale k bodovému zisku nevedly. Až proti Východočechům se dočkali, když se v nastavení trefili střídající hráči David Buchta a vzápětí ještě Abdullahi Tanko.

Jeho odvolání by bylo předčasné a slezskému týmu by pravděpodobně žádnou rychlou léčbu nepřineslo. Do Ostravy přišlo v létě deset nových hráčů a mužstvo prostě potřebuje čas. Utkání proti Hradci Králové naznačilo, že spojení Ewertona s Kubalou a Almásim na hrotu může fungovat. Pod góly se podepsali střídající Tanko a Rigo a ukázali, že borci, kteří se do sestavy zrovna nevejdou, svou kvalitu mají.

Podrženo sečteno, ač to v úvodních kolech nevypadalo, až do sebe zapadnou všechna kolečka Hapalova stroje, bude Baník pro obrany soupeřů hodně nebezpečný.

První vítězství by mělo hráče uklidnit. A to jak v zakončení, kde se až do nastavení s Hradcem Králové neuvěřitelně trápili, tak v defenzivě, kde je k vidění stále spousta nevynucených ztrát a chyb. Pokud ale tyhle nedostatky svěřenci Pavla Hapala ze hry vymýtí, mohou začít rychle stoupat do očekávaných výšin. První úspěch je ale nesmí uspokojit, jinak budou zažívat podobný příběh, kterým si prošli v minulé sezoně. To je úkol pro trenéra a staré psy v týmu, i když teď zrovna jen vysedávají na střídačce.