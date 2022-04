GLOSA: Třinci chybí k hattricku čtyři kroky. Uspěje i ve finále urputnou defenzivou?

Tým, kterému pevnou rukou vládne trenér Václav Varaďa, jde za trofejemi po předem jasně nalajnované cestě, ze které nesmí nikdo uhnout ani o píď. Každý hráč má v týmu svou jasně definovanou roli, kterou musí plnit. Kdo na tohle nepřistoupí, ten pod Varaďou nemůže hrát.

Mistr světa z let 2000 a 2005 po svém nástupu do pozice hlavního trenéra Třince v roce 2017 vsadil na jasně definovanou strategii. Tou je nekompromisní obrana brankového prostoru, která začíná už ve středním pásmu, téměř dokonalé blokování střel soupeře, efektivní práce před brankou a rychlý přechod do smrticích brejků.

Tahle taktika obzvláště v play off skvěle funguje, přestože nezaujatého fanouška nebaví. Past ve středním pásmu, málo gólů a až příliš soustředěný výkon není to, co by fanoušky přivádělo do varu. Ovšem vede k úspěchu, což Třinec pod Varaďou dokazuje.

Hráči mají v Třinci jasně rozdělené role a ty plní. „Dali jsme o gól více, a to nám stačí," opakuje po každém těsném vítězství, které Třinec přibližuje k třetímu titulu v řadě Varaďa.

A Vladimír Svačina, který se v této sezoně do Třince vrátil z Vítkovic mu přitakává. „Každý útok začíná v obraně. Když si v ní vypomůžeme a nenecháme je dorážet, tak nebudou mít šance, a naopak ty naše přijdou. A to je chvíle, kdy udeříme," říká.

Foto: Vít Černý, ČTK Třinecká radost po boji s Mladou Boleslaví.Foto : Vít Černý, ČTK

Třinec prolétl do finále osmi výhrami při skóre 19:7, což ukazuje na další důležitý aspekt na cestě do finále. Stejně jako v minulém play off jím je Ondřej Kacetl, jenž s téměř 97procentní úspěšností zásahů znovu dominuje brankářům. V letošním play off vychytal už tři čistá konta, ve čtyřech dalších zápasech pustil jediný gól. Podle názoru trenéra Varadi mu nevyšlo jen třetí utkání semifinále, kdy pustil dva góly a pakoval se na střídačku. O den později byl ale zpátky v brance a třiadvaceti zákroky pomohl k postupové výhře Třince 2:1 nad Mladou Boleslaví.

Ano, může se zdát, že Třince neměl cestu do finále nijak extrémně složitou. Ve čtvrtfinále mu nedokázaly vzorovat virózou a těžkou sérií proti Olomouci unavené Vítkovice a v semifinále došly síly také Mladé Boleslavi, která měla v play off v nohách o šest utkání více.

Těžko předpovídat, jak by Třinec zvládl semifinále proti Spartě, nebo zda by dokázal ve čtyřech zápasech vyřadit Liberec. A je zcela zbytečné se tím zabývat, protože hokejisté Mladé Boleslavi si svou účast v semifinále vybojovali právem. Ale prohráli a prvním finalistou se stal Třinec, který bude hrát Masarykův pohár počtvrté v řadě.

Ve finále se Ocelářům postaví po úspěchu dychtící a hvězdnými hráči naditá Sparta, anebo překvapení této sezony Motor České Budějovice s veterány Gulašem, Pechem, Vondrkou a Jiřím Novotným. Ať to bude ten, či onen, budou mít možnost dokázat, že i Třinec se dá porazit. Zda bude loučení veleúspěšného Václava Varadi s Třincem ozdobeno mistrovským hattrickem se dozvíme nejpozději v sobotu 30. dubna, kdy je na programu sedmé finálové utkání.