Stránský přinesl Třinci smůlu. Asi si zase raději sednu k televizi, říkal

V minulé sezoně Stránský pěti góly v play off pomohl Třinci ke druhému mistrovskému titulu v řadě, opanoval i střeleckou soutěž Extraligy. A prestižní titul nejlepšího střelce vyhrál i v této sezoně, kdy si střelecky podmanil švýcarskou Národní ligu. S Davosem došel Stránský do semifinále play off, v něm ale jeho tým nestačil na Zug (0:4 na zápasy).

Místo sledování finále švýcarské ligy vyrazil Matěj Stránský do Třince. „Hodně to finále prožívám, protože jsem tady dva roky hrál a znám hodně kluků. Na Třinec mám jen krásné vzpomínky," svěřoval se 28letý rodák z Ostravy.

„Byl to dnes opatrný hokej, čekalo se na první gól. Dala ho Sparta a po tom už to měl Třinec těžké. Hosté se zatáhli a začali všechno ometat po mantinelech. Ani přesilovky klukům úplně nevycházely. Ale zase se na to připraví, něco na přesilovce pozmění a jak znám Růžu (Martina Růžičku) vezme si to pod sebe a bude to dobré. Klukům to přeju, titul určitě vyhrají," zdůraznil reprezentační útočník.