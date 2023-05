GLOSA: Ve finále ji drží síla mentální i fyzická. Sparta se blíží cíli i díky drábovi v pozadí

Mentální síla Priskeho týmu je patrná. Nebyla by však možná bez patřičné fyzické kondice. Když si necháváte rozhodnutí až do posledních minut, musíte na to mít sílu. V posledních letech byla výsadou hlavně slávistů, kteří běžecky dokázali perlit i v Lize mistrů. Naopak jejich nesmiřitelní rivalové odpadávali dávno před koncem sezony.