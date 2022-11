GLOSA: Výbuch Argentiny proti všem předpokladům. Kam se poděla kreativita?

Messiho cesta za dosažením nesmrtelnosti v jeho domovině tak dostává pořádné trhliny. Aby se v očích svých krajanů vyrovnal legendárnímu Diegu Maradonovi, letos svůj tým k triumfu dovést prostě musí. A papírové předpoklady naznačovaly, že by se mu to konečně mohlo podařit, vždyť Argentina šla do utkání proti Saúdům v roli úřadujícího mistra Jižní Ameriky s tím, že naposledy odešla ze zápasu poražena před více než třemi lety a svým herním projevem dlouhodobě bavila.

První poločas nasvědčoval pokračování nastoleného trendu, nebýt těsných (a správně posouzených) ofsajdů, mohla Argentina klidně vést o pauze ne jen o jednu, ale dokonce o dvě nebo tři branky. Šokující úvod druhého dějství ale dostal na koně Saúdskou Arábii a pak se zdálo, jako by si talentem překypující ofenzíva jihoamerického celku vůbec nevěděla rady s mužstvem, které je tvořeno výhradně hráči z nepříliš věhlasné saúdskoarabské nejvyšší soutěže. Dolehl snad na Argentince tlak v podobě obrovských očekávání při posledním šampionátu Messiho?

Sestřih utkání MS Argentina - Saúdská ArábieVideo : Česká televize

Jejich tradiční invence směrem vpřed jako by se vytratila do neznáma. Namísto typického argentinského ofenzivního koncertu, který obvykle nabízí nápaditá řešení, značně nervózní hráči v bílomodrém spíše jen neustále se opakujícími centry ze stran bušili hlavou do železných vrat. A ty houževnatě bránící Saúdové v čele se skvěle chytajícím al-Uwajsem zamkli na několik západů.