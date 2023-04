GLOSA: Zpátky v devadesátkách. Zařídil Křetínský „Sparťanskou pentli“?

KOMENTÁŘ: Pasivita nikdy nevede k úspěchu. Petr prosadil u juniorů zbabělost

Čtvrtfinálová porážka 1:4 s hokejisty USA na mistrovství světa do 18 let ukončila po třech sezonách angažmá trenéra Jakuba Petra u juniorské reprezentace. Odchod kouče, jenž by se měl přesunout do norského Lillehammeru, provází docela rozpaky.