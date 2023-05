GLOSÁŘ Z RIGY: A kde jsou ti diváci? Ceny lístků Lotyše odradily, berou je jako okrádání

Před 17 lety, když hokejový šampionát zavítal do lotyšské Rigy poprvé, jste vídali nadšení místních, narvané tribuny i národní hrdost. Teď vám taxikář Edgars při cestě z letiště ještě před startem mistrovství upřímně řekne: „Jít na zápas? Ne! Většina lidí má pocit, že nás pořadatelé chtějí okrást.“ A není to ojedinělý názor, třeba lotyšský žurnalista Janis Freimanis ve svém komentáři na delfi.lv v pátek napsal: „Pokud někdo to, co se děje v Rize, nazývá hokejovým festivalem, pak je tato událost zjevně určená pro jiné publikum.“

Foto: David Taneček, ČTK Čeští fanoušci v Rize.

Před 17 lety, když hokejový šampionát zavítal do lotyšské Rigy poprvé, jste vídali nadšení místních, narvané tribuny i národní hrdost. Teď vám taxikář Edgars při cestě z letiště ještě před startem mistrovství upřímně řekne: „Jít na zápas? Ne! Většina lidí má pocit, že nás pořadatelé chtějí okrást." A není to ojedinělý názor, třeba lotyšský žurnalista Janis Freimanis ve svém komentáři na delfi.lv v pátek napsal: „Pokud někdo to, co se děje v Rize, nazývá hokejovým festivalem, pak je tato událost zjevně určená pro jiné publikum."

Článek Riga (od našeho zpravodaje) - Ano, oproti druhé skupině, která se odehrává ve finském Tampere, ta rižská přináší vážné rozpaky, o které se už zajímali také v lotyšském parlamentu. Ceny vstupenek jsou na zdejší poměry přemrštěné či – jak se shodují místní komentátoři – organizátoři přecenili hokejovou lásku zdejších příznivců, která tak ohromovala hokejový svět na přelomu tisíciletí. „Tehdy se našlo víc těch, kteří by byli ochotni vyhodit obrovské peníze jen na základě významu té akce. Teď ne," píše zmíněný Freimanis ve svém textu. Už na jaře, když tisíce vstupenek zůstávaly ležet „na skladě", organizátoři částečně zlevnili, což ale v řadě Lotyšů tuplem vyvolalo onen zmíněný pocit „okrádání". Lotyšský rozhlas pak před startem turnaje informoval, že špatný prodej vstupenek může šampionát připravit o milion a půl eur v příjmech. MS v hokeji Vrchol hnusu a volání po exemplárním trestu. Chtěl mě zranit, zuřil švýcarský kapitán po zákroku Kanaďana A byť nákupní zvyky Lotyšů se od těch českých liší, neboť nemají v nátuře pořizovat lístky s předstihem, tak stejně první zápasy ukázaly, že se ona láska zřejmě skutečně vytratila. Návštěvnost lotyšských mačů po tom úvodním s Kanadou (9260) postupně klesala (proti Česku 7780), až na Norsko dorazilo jen 6872 diváků, kapacita arény je přitom 10 220 lidí. A tak lotyšský svaz narychlo spustil ještě jeden záchranný, byť pro mnohé kontroverzní krok. Vpředvečer pátečního duelu se Slovinskem narychlo poslal e-mail hokejovým klubům a svým členům, kde nabízel 50procentní slevu právě na Slovinsko a Kazachstán. Původní cena nejlevnějších vstupenek přitom činila 49 eur (zhruba 1200 korun) a ty už dávno byly fuč. Akce se tak týkala především vstupenek za 99 eur (2700 korun). Foto: David Taneček, ČTK Fanoušci před utkáním skupiny B mistrovství světa v hokeji mezi Českem a Slovenskem. Zabralo to, protože návštěvy na obou duelech se vyšplhaly přes devět tisíc, jenže když se „utajená" akce dostala na veřejnost, řada lidí cítila naštvání. Ti, kteří si vstupenky koupili s předstihem, dostali za stejnou cenu mnohem horší místa, nebo zaplatili dvakrát tolik. A to vskutku není moc fér. Když se podíváte na průměrnou návštěvnost všech celků, tak na prvních osmi místech je vyjma Lotyšska sedm týmů z finské skupiny. V té lotyšské pak vedle domácích nejvíce táhnou Slováci, pak Kanada a Češi, kteří se zřejmě dočkají posunu, protože na závěr skupiny dorazily tisíce fandů. A třeba na duel s Kanadou se ještě dají pořídit nejlevnější vstupenky za 29 eur. Přitom tu Češi neměli vůbec hrát, ale pořadatelé je dle pravidel vyměnili za USA. Být tu Američané, je situace s návštěvností významně horší. Polibek asi nejslavnějšího manželského páru fanoušků @narodnitym aneb paní a pan Dvořákovi z Olbramovic na dalším MS. https://t.co/ZsKIhZQi2c — Robert Sára (@RobertSara_26) May 18, 2023 Mimochodem, vůbec ty nejlevnější lístky jsou v Rize na pondělní duel Kazachstán–Slovinsko (9 eur). Jenže ani jedna země není hokejovou baštou, která by zajišťovala zástupy příznivců. A i pro místní jsou ostatní nelotyšské duely poměrně drahým špásem. Země se potýká s vysokou inflací, ceny potravin a energií za poslední měsíce strmě vzlétly a hokejovou zábavu si lze odpustit. Průměrný plat je tu pod 30 tisíci korunami měsíčně, nicméně velká část obyvatelstva je pod 20 tisíci korunami. A tak se už lotyšský parlament zajímal, kdo zaplatí dluhy, pakliže šampionát skončí v minusu. Hokejový svaz slíbil, že to vezme na sebe. Škoda, ale je to i memento pro český svaz, aby dobře zvážil cenu vstupenek pro Prahu a Ostravu 2024. Robert Sára Sportovní žurnalistice se absolvent Masarykovy univerzity (obor historie - žurnalistika) věnuje od roku 1999. Zaměřuje se především na hokej, jako reportér se účastnil řady světových šampionátů, motorsport a sportovní politiku. Více než 20 let působil v MF DNES, v roce 2021 přešel do Sport.cz.

