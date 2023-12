KOMENTÁŘ: Čtvrtfinále je strop, radujme se z něj. Vždyť nás reprezentují amatérky

Ovšem hned deset hráček je nominovaných z česko-slovenské interligy. A z drtivé většiny jsou to amatérky. To není myšleno nikterak urážlivě, ale k házené zkrátka mají ještě další práci, případně si přivydělávají nebo studují.

A jak mají konkurovat elitním házenkářkám, které se věnují jen a pouze sportu? Na tenhle problém upozorňoval i norský kouč národního týmu Bent Dahl. „Nemůžu hodnotit hráčky, které v klubu trénují dvakrát nebo třikrát týdně a pak mají hrát proti nejlepším na mistrovství světa. To prostě nejde. Na téhle úrovni je nutné trénovat šestkrát až desetkrát za týden. Jako profesionálky, ne jako amatérky. Je to zpráva pro českou házenou,“ podotkl trenér.

Prostě jsou jen tři možnosti. Buď profesionalizovat českou soutěž, která by se mohla od příští sezony kvůli končící smlouvě se slovenským svazem osamostatnit, nebo co nejvíce hráček musí odejít do zahraničí za výrazně lepšími podmínkami a úrovní. A třetí možnost? Vše setrvá tak, jak je, a osmé místo zůstane stropem, na který si jednou za pár let sáhneme.

I tak svůj první vrcholný turnaj po konci dvanáctileté éry trenéra Jana Bašného zvládl na výbornou a svým severským pohledem českou házenou posunul. A už za tak krátkou dobu ji může vystřelit i na olympiádu. „Dlouhodobý cíl je probít se na OH v Los Angeles 2028. Takže máme náskok, může se nám to povést už v Paříži,“ podotkl s úsměvem Dahl.

Že budou mít české reprezentantky reálnou šanci získat letenky do Paříže, se před mistrovstvím jevilo jako sen. Osmým místem si však zajistily postup do olympijské kvalifikace, v níž znovu vyzvou Nizozemsko, Španělsko a Argentinu. Poslední dva jmenované dokázaly na šampionátu porazit, tak proč by to nemohlo vyjít i v dubnu, i když to bude nesmírně obtížný úkol?