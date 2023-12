Tenhle úspěch divákům v Česku nedochází, míní Jeřábková. Olympiáda? Máme obří šanci

Čtyři porážky na závěr mistrovství trochu zamlžily celkový dojem z výkonu českých házenkářek. Národní tým však senzačním postupem do čtvrtfinále vyrovnal historicky nejlepší osmou příčku z roku 2017. „Jsem strašně pyšná na náš tým. Co jsme dokázaly, nedochází nám, a především divákům v Česku. Vždyť pro nás není tradiční hrát takhle vysoko. Dokázaly jsme, že na to máme,“ líčila největší hvězda výběru Markéta Jeřábková.

Foto: David Švarc/Česká házená Česká házenkářka Markéta Jeřábková se probíjí černohorskou obranou.

Článek Nečekaně vysoká výhra nad Španělskem v hlavní rozhodla o tom, že si reprezentantky teprve podruhé v historii zahrály čtvrtfinále světového šampionátu. Francii a následně v souboji o umístění Německo ani Černou Horu už však nedokázaly zaskočit, ba ani více potrápit. „Už to bylo o naší mentální síle. Jsme pohromadě čtyři týdny, nejsme zvyklé hrát takhle dlouhý turnaj. Musíme se s tím naučit pracovat,“ mínila spojka Jeřábková, která byla společně s Cholevovou a Malou extrémně vytížená, což se v závěru turnaje projevilo. Když tyto opory vždy chvíli odpočívaly na střídačce, kvalita českého týmu na palubovce značně klesla. „Každá zkušenost mladým holkám pomůže,“ říkala Jeřábková směrem k deseti hráčkám nominovaným z česko-slovenské interligy. „Není tak kvalitní,“ tvrdila autorka 63 gólů na mistrovství. Házená Pokažený závěr šampionátu. Házenkářky nestačily ani na Černou Horu A norský kouč národního týmu Bent Dahl souhlasil. „Zpráva pro českou házenou. Jestli chceme být konkurenceschopní na té nejvyšší úrovni, potřebuju od českých klubů, aby produkovaly víc zdrojů, víc kvalitních hráček. Je nutné pracovat mnohem tvrději,“ upozornil. „Nemůžu hodnotit hráčky, které v klubu trénují dvakrát nebo třikrát týdně, a pak mají hrát proti nejlepším na mistrovství světa. To prostě nejde. Na téhle úrovni je nutné trénovat šestkrát až desetkrát za týden. Jako profesionálky, ne jako amatérky,“ podotkl Dahl. „Německo, Černá Hora nebo Nizozemsko mají úplně jiné možnosti, tři vyrovnané sestavy. Já nemůžu protočit ani jednu šestku,“ postěžoval si. Foto: David Švarc/Česká házená Norský trenér českých házenkářek Bent Dahl. S ohledem na podmínky v Česku je čtvrtfinále v současnosti strop. „Je úžasné, co jsme s tímhle týmem vytvořili a dokázali. Hráli jsme proti světové špičce, jsem na holky hrdý. Rozhodla výhra nad Španělskem, kde jsme ukázali nejlepší výkon v ten nejdůležitější moment,“ oceňoval 53letý trenér. Třešničkou na dortu za osmou příčku je historicky první postup do olympijské kvalifikace. „Dojde nám až s odstupem času, že jsme krok od olympiády,“ přiznala Jeřábková. Od 11. do 14. dubna Češky vyzvou známé soupeře. Španělsko i Argentinu na šampionátu zdolaly, s Nizozemskem jasně padly a vyzvou ho také na konci února v evropské kvalifikaci. „Jednoho dne je porazíme. Tak proč ne v boji o olympiádu?“ usmál se kouč Dahl. „Dlouhodobý cíl je probít se na olympiádu v Los Angeles 2028. Takže máme náskok, může se nám to povést už v Paříži,“ dodal zkušený trenér. „Máme obrovskou šanci,“ věří Jeřábková. Házená Únava i nekoncentrovanost. Náš nejhorší zápas, ale učíme se, hodnotí trenér házenkářek