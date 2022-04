KOMENTÁŘ: Kolář se skládal jako šraňky! Ale za další góly na Feyenoordu nemohl

Během utkání se také událo několik kontroverzních situací, které vzedmuly emoce. Rozhodčí to zkrátka úplně neunesl. Neměl uznat první gól Slavie. Přestože Sor se míče nedotkl, zasáhnul do hry. Při Konferenční lize není VAR, ale v dnešní době se lavičky o křivdě dozvědí během pár vteřin z televize. Bylo evidentní, že atmosféra se otočila proti rozhodčímu. Víc než na hezké akce svého týmu reagovali fanoušci na zákroky vůči Feyenoordu.

Trošku to pak sklouzlo k nevraživosti, která vyeskalovala na konci první půle. Asistent Feyenoordu chytil pod krkem slávistu Olayinku. Prý ho zmáčknul docela hodně, co jsem se doslechl. Sudí se o svém přehmatu o poločase dozvěděl, myslím, že po přestávce to trochu kompenzoval.