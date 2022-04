Traoré je opět za hrdinu. Chyboval Kolář u třetí branky?

Slavia prohrávala, pak vedla, následně se zase ocitla o gól pozadu, nakonec v páté minutě nastavení vyrovnal záložník Ibrahim Traoré. Patičkou klepnul do míče a stanovil skóre na 3:3. Že se vám vybaví jiná slavná branka borce z Pobřeží slonoviny? Jasně, před třemi lety rozčísnul v úplném závěru prodloužení památnou bitvu proti Seville a poslal sešívané do čtvrtfinále Evropské ligy.

Potvrdilo se, že slávistické duely v Konferenční lize se na jaře mění v gólové hodokvasy. Proti Fenerbahce dvě výhry 3:2, proti Linci vítězství 4:1 a porážka 3:4. „Myslím si, že se ve vyřazovací fázi potkáváme s týmy, které hrají také hodně ofenzivně. Utkání jsou jinak vedená, než tomu bylo na podzim v základní skupině nebo v kvalifikacích. Máme navíc teď velkou sílu hráčů směrem do ofenzivy, máme Yiru Sora, jsme schopni se dostávat do hodně šancí," vypočítal Trpišovský.

Nejdivnější branku vstřelil Feyenoord na 3:2. „Hlavně ta standardka byla úplně zbytečná. Míč šel do autu a my jsme udělali zbytečný faul," nelíbilo se Trpišovskému.

Balon poslal do brány poměrně z úhlu Orkun Kökcü, procpal ho do sítě vedle tyče, kde brankář Ondřej Kolář nepřesvědčivě zasahoval. Respektive nezasáhl a nevypadal při téhle situaci vůbec jistě. Byla to jeho chyba?

„Co jsem mluvil s klukama, tak se tam rozestoupila zeď. Musím se na to podívat ze záznamu, věděli jsme, jak to Kökcü kope. Ondra mi říkal, že si dával ještě jednoho hráče před tyč, ale stejně to prošlo okolo. Takový gól a z takové pozice jsme neměli dostat, na konci zápasu to strašně mrzí. Pokud míč prošel zdí, je to trestuhodné. Brankářský zákrok nyní nechci hodnotit," rozebral Trpišovský.