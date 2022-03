KOMENTÁŘ: Liberec skončil, ale mladí Tygři se ještě ukáží

Z pohledu výsledků z uplynulých let pod Ještědem musí panovat zklamání. Ostatně za posledních šest ročníků došli do finále čtyřikrát. A možná by za tu dobu o zlato bojovali i popáté, nebýt covidu a před dvěma lety zrušeného play off, před nímž patřili jako vítězové základní části k největším favoritům na zlato.

Jen dvakrát od roku 2016 nefigurovali mezi nejlepšími dvěma týmy. V roce 2018, kdy vypadli rovněž ve čtvrtfinále po sedmizápasové bitvě s Hradcem Králové. A nyní, kdy se Spartou urvali pouhý jeden triumf.

Přesto myslím, že i tuto sezonu mohou brát jako úspěšnou. Nejen protože vyřadili v předkole ambiciózní Kometu, ale především s výhledem do budoucnosti. Podíváte-li se na libereckou soupisku, včerejší historický zápas na Spartě odmakali se sestavou s věkovým průměrem 25,8 let! Jen pro srovnání, ta sparťanská byla o téměř tři roky starší. A třeba Oceláři mají kádr v průměru takřka třicetiletý.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Jan Šír z Liberce (uprostřed) přijímá gratulaci ke gólu od spoluhráčů.Foto : Michal Kamaryt, ČTK

Na liberecké střídačce sedělo hned 7 hráčů, kterým je 22 let a méně: Ivan, Štibingr, Rychlovský, Šír, Najman, Faško-Rudáš a Klapka. Zmínit ještě můžeme 23letého Zachara, o rok staršího fantoma v brance Petra Kváču či 21letého Aubrechta, jenž byl připraven jako sedmý bek. A všichni mladíci byli na ledě hodně vidět, což dělalo velkou radost jejich mentorovi v kabině Ladislavu Šmídovi. Čtvrtá lajna Najman-Šír-Rychlovský v sezoně vyrostla až obdivuhodným způsobem.

Z tohoto pohledu může být pro Liberec větším problémem než vyřazení už ve čtvrtfinále se silnou Spartou sestup Benátek nad Jizerou z první ligy, které fungovaly jako jeho farma a jejich spolupráce na této úrovni končí po dlouhých čtrnácti letech. Severočeský klub nyní hledá náhradu, kde by další hráči následovali příklad Klapky či Šíra. Ve hře by mohly být třeba Litoměřice, nebo také rozprostření role záložního týmu na více prvoligových klubů klidně až do Prostějova.

Bílé šelmy každopádně ukázaly velký potenciál. Končí sice Šmíd a otazník visí nad Davidem Grígerem či Jakubem Klepišem, ale jestliže od příští sezony Liberec posílí Michal Bulíř, což se pod Ještědem bere za hotovou věc, či se naplní spekulace o návratu Radana Lence či většího zapojení bývalého kouče reprezentace Filipa Pešána do klubových struktur, v příští sezoně by kouč Patrik Augusta mohl mít k dispozici velmi zajímavě složené mužstvo, pro něhož by již čtvrtfinále bylo málo.