Válka slov, díl třetí: Liberec může být spokojený, rýpl si Jandač. Já nekňoural, hájí se Augusta

Hlavní sudí Jeřábek se Šindelem nastavili metr, kdy řadu hraničních zákroků pouštěli. „Co na to říkám? Nemůžu se v den zápasu vyjadřovat k rozhodčím," prohlásil Augusta a na doplnění, že klidně může, neboť rozhovor probíhá už o půlnoci, jen doplnil. „Myslím, že to pískali dobře."

„Spartě gratuluju k postupu. Viděli jsme výbornou sérii, která vygradovala fantastickým pátým utkáním. Byla to skvělá show pro diváky, všichni se museli bavit. Někdo musel vyhrát, ale my odcházíme ze série se vztyčenou hlavou, byli jsme Spartě důstojným soupeřem. Respekt před hráči. Klobouk dolů, co v tom dlouhém zápase vydrželi," prohlásil Augusta.

A po čtvrtém zápase? To vy (novináři) jste mi sdělili, že Pepa (Jandač) řekl, že nebude kňourat, jako kňouráme my," tvrdil Augusta.

Odmítal, že by jeho vyjádření do novin byla jen cílenou hrou s úmyslem rozhodit soupeře. „Já nepotřebuju rozhazovat soupeře. Já se potřebuju postavit za své mužstvo, a to taky dělám. Abych z něho vymáčkl co nejvíc. Nepotřebuju hrát žádné jiné hry. Myslím, že jsme si to rozdali na ledě. Sparta ukázala svou kvalitu a postoupila," uzavřel Augusta, který by měl podle svých slov pokračovat na střídačce Severočechů i v příští sezoně.