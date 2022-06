KOMENTÁŘ: Pokud Vrba v Baníku uspěje, stane se v Ostravě legendou

Startovní čáru má 58letý trojnásobný mistr ligy z Viktorií Plzeň v Ostravě skvělou. Chtějí jej fandové, natěšení jsou hráči a nadšený je i majitel Václav Brabec, kterému se splnilo několikaleté přání přivést do klubu trenéra, jenž ví, co znamená Ostrava pro Baník a Baník pro Ostravu.

Pavel Vrba to ví. Přestože se narodil na Hané, Ostravě rozumí. Do slezského týmu přišel jako dorostenec a vypracoval se až do realizačního týmu mistrovského Baníku v roce 2004. A přestože nedostal šanci v práci pokračovat a musel odejít, na klub svého srdce nezanevřel. „Vracím se tam, kde jsem zažil krásné roky. Možná Baníku i něco dlužím," zdůraznil někdejší reprezentační trenér.

Nachystáno je vše, zbývá jediné. Vrátit Baník tam, kde jej chce vidět majitel i fanoušci – do pohárové Evropy, kde chybí už jedenáct let, a na mistrovský trůn. Pokud se to Vrbovi podaří, stane se v Ostravě legendou. V letošním roce Baník slaví sto let. Začít nové století velkým úspěchem by byl téměř pohádkový scénář.