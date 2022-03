KOMENTÁŘ: Třinecká taktika nebaví, ale skvěle funguje

Třinec stejně jako v předešlých sezonách hraje ve vyřazovacích bojích velmi jednoduše. Nikam se nežene, čeká, co soupeř vymyslí a jakmile to zjistí, zareaguje a pokus o ohrožení branky zlikviduje. „Máme problém se dostat přes jejich urputnou obranu, natož vystřelit," přiznával střelec jediného vítkovického gólu třetího utkání série Jan Bernovský.

Ve stejném rytmu Oceláři zvládli i čtvrté utkání, přestože v něm poprvé v sérii po první třetině prohrávali. „V kabině to žilo, věřili jsme, že to otočíme," říkal trenér Václav Varaďa. A to se i stalo. Třinečtí trpělivě čekali na své šance, dvě z nich využili a jakmile se dostali do vedení, soustředili se na to, aby těsný náskok už neztratili.