Infarktové drama v Bolce! Smoleňákův gól? Nerozumím! čertil se Rulík a chválil bojovníky

Byly to závěry třetích třetin jako přes kopírák. Kapitán Hradce Radek Smoleňák ve středu i ve čtvrtek trefami last minute při hře bez brankáře poslal zápasy do přídavku, jenže v obou případech nakonec slavila Boleslav. Ve čtvrtek byl jejím hrdinou útočník Jan Eberle, jenž vkleče v čase 63:00 svým druhým gólem v duelu přiblížil Středočechy na jednu výhru od semifinále.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Hráči Boleslavi se radují z druhého gólu proti Hradci.Foto : Roman Vondrouš, ČTK

Článek Za celou základní část zaznamenal jedinou branku, v play off už jich má pět. „Nebudu lhát, je to moc příjemný pocit. Většinu z nich jsem dal z prostoru před bránou, kde se snažím být pohotový," usmál se 32letý Eberle, po šestigólovém Kelemenovi druhý nejlepší střelec týmu. Na prodloužení to přitom nevypadalo, domácí drželi ještě na konci druhé třetiny dvougólový náskok. 115 vteřin před koncem jej smazal Smoleňák, proti jehož trefě trenér domácích Radim Rulík protestoval v podobě trenérské výzvy. Tipsport extraliga Mountfield znovu padl, Bruslaři jsou jednu výhru od semifinále „Ze záběrů, co jsme měli, bylo jednoznačné, že Smoleňák prostě stál v brankovišti a chvíli v něm gólmanovi clonil. Moc tomu nerozumím, proč gól platil," podivoval se Rulík rozhodnutí sudích Pražáka se Sýkorou, jenž vše konzultovali u videa. Foto: Radek Petrášek, ČTK Radek Smoleňák z Hradce Králové se raduje z třetího gólu.Foto : Radek Petrášek, ČTK „Ani nevím, co přesně jim vadilo. Vím, že jsem byl na hraně a snažil jsem se tam stát. Jistý jsem si verdiktem rozhodčích nebyl. Čekal jsem, jestli tam nenajdou něco nedovoleného," řekl pro O2 TV Smoleňák. Sudí nakonec po konzultaci s videem vyhodnotili, že v době zakončení v brankovišti nestál a ke kontaktu s gólmanem nedošlo. „Když byl v podobné situaci olomoucký David Krejčí, gól neplatil. Teď ano. Fakt tomu moc nerozumím," poukazoval Rulík na první duel předkola Vítkovic s Hanáky, v jehož prodloužení Krejčího trefa kvůli jeho postavení v brankovišti neplatila a nakonec vstřelili vítězný gól Ostravané. Foto: Radek Petrášek, ČTK Druhý gól inkasuje brankář Hradce Králové Henri Kiviaho. Vlevo Jakub Kotala z Mladé Boleslavi.Foto : Radek Petrášek, ČTK „Jsem strašně rád, že nás tento moment nezlomil. I když na hráčích zanechal stopy, ti ukázali, že jsme bojovníci," chválil Rulík své svěřence. Držiteli Prezidentského poháru pro vítěze základní části to ale nepomohlo a v neděli bude Mountfield odvracet první postupový mečbol soupeře. „Působíme jako velký tým, hrajeme jeden za druhého. Máme to dobře rozehrané," věří Eberle v zopakování loňského postupu Bolky do semifinále. Tipsport extraliga Oceláři znovu srazili Rideru a slaví bleskový postup

