MADE IN ENGLAND: 0:9? Bezmoc. Liverpool je stroj, rozjede se

„Liverpool neměl ideální vstup do sezony a dalo se čekat, že doma proti Bournemouthu zabere. Ovšem výhra 9:0 je samozřejmě překvapivá, to je na ručník. Každopádně výkon Liverpoolu měl všechny parametry, které měl mít.

Už v 6. minutě Bournemouth prohrával 0:2, to je pak extrémně složité. Všechny jeho plány se rozpadly, domácí byli v laufu, prakticky všechno jim vycházelo. A to měl ještě Salah dvě velmi dobré šance, které volaly po gólu, takže skóre mohlo být ještě vyšší.

Není to nic příjemného. Zažil jsem debakly 0:7 se Slavií na Arsenalu a s Genkem ve Valencii. Ten pocit je hrozný, nemůžete nic dělat, všechno se na vás valí, soupeř je rozjetý a vše mu jde. Je to bezmoc. Víte, že dostanete céres od trenéra i od fanoušků. Chcete to nějak důstojně dohrát.

Bournemouth prohrával už v poločase 0:5. Trenér se hráče asi snažil povzbudit a zvednout jim sebevědomí. Pak stejně ještě dostali čtyři góly. Bournemouth má sice jen tři body, ale start do sezony měl fakt těžký. V prvním kole porazil Aston Villu. Pak prohrál s Manchesterem City, Arsenalem a Liverpoolem. Uvidíme, jak se mu povede dál.

Myslím, že v Liverpoolu nebyla po prvních třech kolech, kdy nevyhráli, žádná panika. Minulá sezona byla náročná a dlouhá, čas na přípravu nebyl po dovolené dostatečný, navíc hráči se do ní zapojovali postupně.

Myslím, že ten stroj, jakým Liverpool je, se teď zase rozjede. Naskočí na vlnu, na kterou byl zvyklý. Bude hrát zase o nejvyšší příčky, ale myslím, že boj o ně bude vyrovnanější a složitější než v uplynulé sezoně. Arsenal se jeví velmi silně, dobře hraje i Newcastle. Bude to napínavé.

Liverpool před sezonou opustil Sadio Mané, ale nemyslím si, že by byl bez něj slabší a že by to tým nějak ovlivnilo. Naopak víc prostoru bude dostávat Firmino, kterému to může prospět. Je tam Darwin Núňez, který je teď sice v trestu za hloupé vyloučení, ale jinak by měl být platný. Liverpool má v ofenzivě obrovskou kvalitu.

Manchester United dotahuje příchod záložníka Antonyho z Ajaxu. Bylo jasné, že tým potřebuje posílit, sám trenér Erik ten Hag o tom mluvil. Antonyho dobře zná z bývalého působiště, zná jeho vývoj, historii. Ví, čeho je schopný, co umí a jak pracuje. Přestupová částka má být 84 milionů liber, ty částky mi přijdou obrovské, ale takový fotbalový byznys momentálně je.

Skóre otevřel Bruno Fernandes střelou k tyči! Asistoval Diogo Dalot. #SOUMUN 0:1 pic.twitter.com/3IbZGYLMCz — CANAL+ Sport CZ (@CANALSportCZ) August 27, 2022

United v posledních dvou kolech vyhráli, věřím, že překonali to nejhorší. Jak už jsem zmiňoval dřív, záleží na postoji klubu, jestli dá novému trenérovi volnost a čas. Pokud to mít bude, myslím, že z hráčů dostane to nejlepší.

Zdá se, že se vyjasňuje i situace okolo Ronalda a že Manchester teď bude hrát bez něj. Mohlo by to fungovat. Uvidíme, jak takovou roli přijme. Týmu samozřejmě pomohlo vítězství nad Liverpoolem, kdy United nebyli favoritem. Teď vyhráli nad Southamptonem, udrželi čisté konto, je to pro ně další povzbuzení."