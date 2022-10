MADE IN ENGLAND: Cancelo se měl při bránění Salaha chovat jinak, gól City mohl platit

„Očekával jsem více gólů, ale i tak byl šlágr mezi Liverpoolem a Manchesterem City zajímavý. Předpokládal jsem, že Liverpool bude bránit a pak se snažit vepředu něco vymyslet. To se jim povedlo. První šanci Salah neproměnil, druhou ano.

V té situaci udělal obrovskou chybu Joao Cancelo, který Salaha bránil. Měl se zachovat jinak, a ne tak zbrkle, zbytečně po něm vystartoval. Kdyby stál za ním a nechal ho balon zpracovat, Salah by se do téhle situace vůbec nedostal. Byla to od něj netaktická věc.

Ať už byla očekávání jakákoliv, asi nikdo nečekal, že dá Salah gól s asistencí Alissona ✨!#LIVMCI - 1:0 pic.twitter.com/KzF3e6WUFM — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) October 16, 2022

Většina týmů už hraje při útočné standardní situaci vzadu jeden na jednoho, tam bych chybu neviděl. Brankář Liverpoolu Alisson rychle míč nakopl, Salah se přes soupeře lehce dostal do nájezdu. Cancelo chtěl hrát míč, přitom stačilo útočníka Reds jen zabrzdit, spousta hráčů City valila dozadu.

Salah to pak vyřešil skvěle, poučil se z předchozí situace, brankář Ederson byl absolutně bez šance. Předtím dával v týdnu hattrick proti Rangers v Lize mistrů, dostává se do pohody.

City ale hráli dobře, Haaland měl několik šancí, minimálně bod si zasloužili. Dali i gól, který nebyl uznán po trochu kontroverzním faulu Haalanda na Fabinha. Nevím, jestli měl být gól zrušen. Ano, když situaci pak vidíme na videu, asi můžeme říct, že o lehký faul šlo. Ale takových soubojů uprostřed hřiště je nespočet.

Ještě malé shrnutí některých kontroverzních momentů zápasu #LIVMCI 🌪. V #PremierClub se jistě rozvíří i diskuze na toto téma ⚽️. Sledujte CANAL+ Sport ⚫️🟢 dnes od 21:00. pic.twitter.com/IyoDotDjk4 — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) October 17, 2022

Spousta hráčů využívá ruce k tomu, aby se dostala před soupeře. Přišlo mi, že Fabinho i sám ztratil balanc. Tohle jsou malé fauly, rozhodčí by to měl posoudit sám na hřišti. Pokud faul neviděl, měl to nechat být. Za mě by ten gól mohl v klidu platit.

V závěru plály na hřišti obrovské emoce, ale to k takovým utkáním patří. Trenér Liverpoolu Klopp byl vyloučen po jednom zákroku, který nebyl odpískán, a on vyrazil za rozhodčím a začal na něj řvát, to bylo za hranou. Ale jinak nic nevybočovalo, šlo o hodně, Liverpoolu se do té doby tolik nedařilo, může tím obrátit sezonu. Chápu to. A co se na hřišti stane, tam i zůstane.

Porážka pro City nemění plány, pojedou dál. Zapomenou, nehráli špatně. Sezona je ještě dlouhá a body, které na Anfieldu ztratili, si budou chtít vzít, až narazí na Arsenal, který zatím vede Premier League.

Arsenal o víkendu zvládl utkání v Leedsu, i když se mu tolik nedařilo. Ale taková vítězství, kdy nehrajete optimálně, podrží vás gólman a přežijete penaltu, jsou o to cennější. Pokud chcete vyhrát Premier League, potřebujete, aby se štěstí občas i přiklonilo k vám.

Kanonýři jsou jinak ve formě a start do sezony měli skvělý. Získali sebevědomí, tím si začali i víc věřit. Když jste v takovém rozpoložení, víte, že vydolujete výhry i ze zápasů, kdy vám to tolik nejde.