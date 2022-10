MADE IN ENGLAND: Liverpool na Rangers? Když vám to lepí... Ale u Reds pořád něco hapruje

„Někdy takový zápas, jaký měl Liverpool proti Rangers v Lize mistrů, přijde. Lepí vám to a do brány vám spadne všechno. Takhle už to měl Liverpool v srpnu s Bournemouthem, který porazil 9:0, teď vyhrál 7:1. Nechci Rangers hanit, ale jejich kvalita není taková, jakou má Liverpool. Ten rozdíl je veliký.

V Premier League jsou Reds až desátí. Připadá mi, že nejsou v pohodě, pořád u nich něco hapruje. Myslel jsem si, že odchod Maného nebude takovou ztrátou, ale asi to na mužstvo dopadá. Byl důležitým článkem týmu, pomáhal Salahovi a Firminovi, teď to v útoku tolik nefunguje. Četl jsem i kritiku na Salaha za to, že moc nebrání bez balonu. Dřív to bylo v jeho podání jiné, presoval, navíc nedává tolik gólů. Celkově naběhává Liverpool méně kilometrů než v minulé sezoně. Dostává laciné branky. Trent Alexander-Arnold taky nemá takovou fazonu. Schází se toho víc.