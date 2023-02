MADE IN ENGLAND: Chyby Arsenalu byly školácké, Vaclík za góly nemůže

„Myslím, že Arsenal odehrál proti Manchesteru City trochu nešťastný zápas. Kanonýři byli určitě lepším týmem, dominovali na balonu. Ale z šancí, které si vytvořili, gól nedali, proměnili jen penaltu, naopak soupeři nabídli možnosti, které City využili.

Chyby Arsenalu byly obrovské a školácké. Když si vezmu první inkasovaný gól, chování obránce Tomijasa vůbec nerozumím. Taková malá domů byla hodně riskantní, ani se snad nepodíval, jestli tam někdo běží, přihrával naslepo. A De Bruyne toho využil. Když hrajete o titul, čekal bych, že to odmázne někam do háje. Takovou chybu prostě nemůžete udělat.

Takehiro Tomiyasu ukázkově "namazal" Kevinu De Bruynemu 👀! Ten si se zakončením skvěle poradil ⚽!#ARSMCI - 0:1 pic.twitter.com/vbVKlmYhwL — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 15, 2023

Arsenal pak sice vyrovnal na 1:1 z penalty, ale ve druhém poločas dostal rozdílový gól po další chybě v rozehrávce. Proti jiným mužstvům by mu to možná prošlo, ale City takové hrubky potrestají. Nechci hodnotit, jestli bylo vítězství Citizens zasloužené, nebo ne. Soupeř jim prostě šance nabídl a oni je využili. Hráči Arsenalu na mě působili dojmem, že se jim nemůže nic stát, v některých situacích byli lehkovážní.

Fatální ztráta míče v nebezpečném prostoru a nakonec teč nešťastníka Tomiyasa. Vyústěním byl zatím rozdílový gól Jacka Grealishe. #ARSMCI - 1:2 pic.twitter.com/Sl55eE3QGA — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 15, 2023

City drželi jen 36 procent času míč, vůbec nejmíň pod trenérem Guardiolou. Možná trochu ustoupili od vysokého držení míče, ostatně i Guardiola přiznal, že možná zvolil špatnou taktiku, první poločas se mu nelíbili a do toho druhého strategii upravil, což efekt přineslo. Ovšem nehraje se na držení balonů, ale na góly.

Kouč Arsenalu Arteta byl na tiskovce trochu nešťastný, mohli jít do trháku, takhle se tabulka vyrovnala. Kanonýři mají pořád zápas k dobru, uvidíme, jak zareagují. Každopádně oba týmy se spolu ještě utkají. Nechci říct, že na Arsenal dopadla nějaká krize, ale rozpoložení tam teď nebude ideální, v posledních třech zápasech nevyhrál. Utkání proti City mu výsledkově nevyšlo, herně ale ano. Myslím, že se z toho oklepe, nějaký zápas vyhraje a zase se dostane do pohody.

Pozor, do boje o titul může promluvit ještě Manchester United, ztrácí pět bodů. Před pár týdny bych tohle vůbec neřekl, ale po ztrátách Arsenalu je pořád ve hře. Kol zbývá ještě hodně. United teď mají dobrou formu, vyhrávají, vše si sedá. Bude záležet na každém utkání. Jsem rád, že se to takhle zamotává, liga bude otevřená až do konce.

Zápas Chelsea v Dortmundu v prvním osmifinále Ligy mistrů byl skvělý. Spousta střel, šancí, tempo. Zajímavý zápas, kdyby skončil 5:5, nikdo by se asi nedivil. Po výhře Dortmundu 1:0 zůstává do odvety vše otevřené.

Kritika se valila na Enza Fernándeze za to, jak si počínal při bránění Adeyemiho při gólu. Ono je tohle hrozně těžké. Když se na vás někdo takhle rozeběhne a má takovou rychlost, těžko se brání. Kdyby ho fauloval, dostal by červenou kartu. Mohl se ho snažit vytlačit do nějakého úhlu do strany nebo být u něj hned na tělo a udělat faul někde na útočné polovině, než se rozeběhl. Ale všechno se seběhlo strašně rychle, tahle situace by byla složitá pro jakéhokoliv obránce.

Jinak si myslím, že Chelsea začíná hrát stylem, kterým chce. Obránci jsou vysoko, beci James a Chilwell podporují útok. Samozřejmě k tomu pomáhají nové posily, které přišly za velké peníze. V útoku se ocitl v dobrých situacích Joao Félix, také on se začíná dostávat do pohody. Hned po příchodu dostal červenou kartu, tři zápas stál. Teď začíná ožívat. Uvidíme, jak rychle Chelsea poroste, ale osobně si myslím, že opravdu silná bude až v příští sezoně.

Ve druhé lize se nedaří Huddersfieldu, kterému přišel pomoct brankář Tomáš Vaclík. Ve středu prohrál na Stoke 0:3, góly vůbec nejdou za Tomášem. Není to jen o něm, ostatní mu musí pomoct. Situace pro Huddersfield není vůbec jednoduchá. Championship je strašně těžká soutěž. Je úplně jedno, proti komu v dané situaci hrajete. Všichni hrají o všechno. Koukal jsem se na los Huddersfieldu, který má, záchrana pro něj bude těžká. Ale kádr nemá špatný.

Three goals, three points! 😃 pic.twitter.com/nLQWhgm9wl — Stoke City FC (@stokecity) February 16, 2023