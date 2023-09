MADE IN ENGLAND: Coufala pochvala od Guardioly povzbudí, Chelsea chybí střelec typu Lafaty

„West Ham je zklamaný. Myslím, že proti Liverpoolu neodehrál špatný zápas a v některých pasážích byl i lepším týmem. Bod si mohl odvézt, v prvním poločase za stavu 0:0 měl dvě dobré šance. Ale hlavičku Tomáše Součka výborně vytáhl na brankové čáře brankář Alisson a pak Suk centroval a Michail Antonio hlavou úplně minul bránu, to také volalo po gólu.

První gól dostali Kladiváři z hloupé penalty po faulu na Mohameda Salaha. Při druhé inkasované brance mi zase přišlo, že stopeři byli nekoncentrovaní, snad ani nečekali, že by taková přihrávka za ně mohla přijít. Reagovali pozdě. Podobný gól dostali i předtím proti Manchesteru City. Útočník Liverpoolu Darwin Núněz si skvěle naběhl a perfektně míč trefil. Při třetím gólu zase ukázal svou kvalitu Virgil van Dijk, který je ve vzduchu prakticky neudržitelný. Vyhrál hlavičkový souboj a Diogo Jota míč doklepával prakticky do prázdné brány.

Pro West Ham je škoda, že z tohoto zápasu nic nemá, ale výkon je může povzbudit. Obecně týmu pomáhá, že mu start do sezony docela vyšel, atmosféra je jiná než před rokem. V pohodě jsou i čeští kluci Tomáš Souček a Vláďa Coufal.

Vladimír Coufal si vzal slova Pepa Guardioly minulý týden evidentně k srdci a připsal si další asistenci! 🇨🇿 Jarrod Bowen to neměl jednoduché, ale zvládnul zakončit. 🔥 #LIVWHU - 1:1 pic.twitter.com/xNKVCcm8FX

Cuf si připsal asistenci proti Manchesteru City, a teď i proti Liverpoolu, jeho výkony jdou nahoru. Navíc slyšel pochvalu od trenéra City Pepa Guardioly, to ho samozřejmě hodně povzbudí. Hraje svým stylem, maká nahoru dolů, podstupuje souboje a posílá centry do vápna. Jsem rád, že se mu to teď daří. I Suk je důležitou postavou mužstva.