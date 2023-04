MADE IN ENGLAND: Je jedno, jak West Ham hraje. Vaclík chytá jako v Seville. Úder sudího? Nešťastná náhoda

„West Ham potřebuje sbírat body, což se mu povedlo. Je jedno, jak v situaci, ve které se nachází, hraje. Na Fulhamu nepředvedl ideální výkon, ale když je člověk v krizi a ví, že hraje o přežití, tak to hlava těžko bere. Dokážu se do téhle situace vcítit. Potřebujete vyhrát, nohy jsou svázané. Tlak je ze všech stran, od vedení, fanoušků, novinářů. A když třeba vedete o gól, bojíte se, abyste neudělali chybu a přišli o výhru. Předvést kvalitní výkon v takové situaci je hodně těžké.

Je důležité, že Kladiváři získali tři body, odpoutali se na tři body od sestupového pásma a ještě mají zápas k dobru. Herně na tom sice nejsou optimálně, nemyslím si ale, že by se do konce sezony měli v tomhle směru zvednout. Budou hrát o přežití, tlak bude dál velký.

Fanoušci jsou nespokojení, kritizují kouče Davida Moyese, viděl jsem i transparent, kterým dávali najevo, že si někteří přejí jeho odvolání. Je jednoduché sedět na tribuně a nebýt v roli trenéra. Na jednu stranu se dokážu vžít do pocitů fanoušků, kteří by chtěli vidět West Ham úplně někde jinde, než kde je. Minulá sezona je namlsala. Na druhou stranu je potřeba, aby fandové týmu pomohli. Když na vás třeba padesát tisíc lidí bučí, nikomu tím nepomáhají. Určitě nechtějí vidět West Ham ve druhé lize, chtějí ho v Premier League. Myslím, že fanoušci mohou celému mužstvu ještě pomoct, aby dokončilo sezonu solidně.

Fulhamu se podařil odvrátit centr Coufala, ale následný míč od Bowena si srazil do vlastní sítě Reed.#FULWHU - 0:1 pic.twitter.com/9iAyrKwsfk — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) April 8, 2023

Koneckonců West Ham je ve čtvrtfinále Konferenční ligy a podle mě je jedním z největších favoritů soutěže. Myslím, že zápasy v Evropě jsou pro jeho hráče svým způsobem oddechové, nejsou pod takovým tlakem jako v Premier League. V Konferenční lize mohou být uvolněnější a věřím, že ji mohou i vyhrát. Sezona tak může mít pro West Ham dvě dobré tečky: záchranu a triumf v Konferenční lize.

Po příchodu brankáře Tomáše Vaclíka pozorně sleduju i Huddersfield v Championship, který hraje o záchranu. Když přicházel, byl tým dole. Ze začátku se situace neměnila, dokonce Tomáš vypadl asi na tři zápasy kvůli zranění. Když se do brány vrátil, jde Huddersfield nahoru.

Vacloš je skvělý gólman, v klubu věděli, jaké kvality má. Párkrát jsem mu psal přes Instagram. Gratuloval jsem mu po výhrách, psal jsem mu, že věřím, že se zachrání. A že když zvládnou pár zápasů, chytnou vlnu. To se teď stalo. Věřím, že jim to vydrží, dál budou sbírat body a ve druhé lize se udrží. Huddersfield by si to kvůli zázemí i fanouškům zasloužil. Věřím, že Vaclošovi by to taky pomohlo.

Není jednoduché vracet se po zranění, Tomáš se do toho potřeboval dostat, navíc šel do týmu, který byl na konci tabulky a dostával docela dost gólů. I on branky inkasoval. Ale tím, že je v mužstvu déle a chytá, tak se dostává do tempa. Je zase tím gólmanem, kterým byl v Seville a nároďáku. Jsem rád, že se dostal po zranění zpátky. Huddersfield má body i díky němu, pomůže zákroky, tým podrží.

🎥 Plenty of fight in these boys 💪#htafc pic.twitter.com/yHMF3HPlPL — Huddersfield Town (@htafc) April 11, 2023

Huddersfield vyhrál těžké zápasy, naposledy remizoval s Blackburnem, získal důležité body, nabral sebevědomí. Tým nemá špatný, jsou v něm zkušení hráči, kteří hráli Premier League nebo velice dobře znají Championship. Je tam Tom Lees, který se mnou hrál v Sheffieldu Wednesday, skvělý stoper. Kapitánem je Jonathan Hogg, s nímž jsem hrál ve Watfordu. Hrají tam zkušení borci. Věřím, že se zachrání a příští sezonu budou mít lepší.

Chelsea vzala provizorně jako trenéra Franka Lamparda. Je to divné, moc se mi to nezdá. Je to taková záplata, asi nevědí, co v téhle situaci dělat. Je pár kol do konce, majitelé a vedení nechtěli situaci řešit zbrkle. Myslím, že Lampard na to kývnul, protože si myslí, že s tím může ještě něco udělat, pokusí se postoupit v Lize mistrů a bude doufat, že mu pak smlouvu prodlouží. Je klubovou legendou, v Chelsea už jako trenér taky byl. Bude záležet na konci sezony. Ale nezačal vůbec dobře, porážka 0:1 na Wolverhamptonu nikomu nepřidala. Teď ho čeká Liga mistrů na Realu.

Jsem zvědavý, jak to tam dá kupy. Majitelé mají každopádně dost času, aby promysleli další krok a vybrali trenéra na další sezony. Je potřeba, aby Chelsea vzala někoho, kdo ten tým drahých hvězd srovná a dá mu nějaký řád. Určitě by chtěla konkurovat Manchesteru City, Arsenalu, Manchesteru United nebo Newcastlu. Tahle sezona není vůbec dobrá, v klubu rozhodně nemohou být spokojení, zvlášť po investicích, které vydali.

Zajímavá situace nastala i v zápase Liverpoolu s Arsenalem, v němž dal asistent rozhodčího Constantin Hatzidakis loktem obránci domácích Andymu Robertsonovi. Myslím, že to byla strašně nešťastná náhoda. Podle mě rozhodčí viděl, že Robertson na něj dává ruku a chtěl mu ji odhodit, ale pak ho takhle blbě trefil. Nemyslím si totiž, že by si rozhodčí dovolil dát mu loktem úmyslně. Díval jsem se na to několikrát.