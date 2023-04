Skandál v Anglii! Rozhodčímu hrozí trest za úder loktem do obličeje hvězdy Liverpoolu

Incident se stal o poločasové přestávce. Robertson přišel k asistentovi a podle záběrů to vypadalo, že do něj chce strčit. Rozhodčí se však po devětadvacetiletém obránci ohnal rukou a zřejmě ho i zasáhl do krku.

Hráči Liverpoolu si okamžitě stěžovali hlavním sudímu Paulu Tierneymu, který dal Robertsonovi žlutou kartu. "Neviděl jsem, co se stalo. Ale slyšel jsem, že záběry prý hovoří samy za sebe," řekl po zápase trenér Liverpoolu Jürgen Klopp.

Hatzidakisovi nyní hrozí trest a do vyšetření případu nebude nasazován na zápasy. "Klidně to může znamenat konec jeho kariéry," uvedl pro BBC bývalý rozhodčí Keith Hackett. "Snažil jsem se najít nějakou omluvu a jediné, co mě napadlo, byl strach. Ale proč? Vždyť na stadionech je spousta členů bezpečnostní služby," dodal.

Další bývalý sudí Mark Clattenburg pro Daily Mail uvedl, že bez ohledu na okolnosti musí rozhodčí vždy udržet nervy na uzdě. "Hráči provokují a můžou sudího dohnat až na hranu, kdy jim to chce oplatit. To ale nikdy nesmíte. A určitě ne násilím," prohlásil.