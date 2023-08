MADE IN ENGLAND: Překvapilo mě, že United Kováře prodali. Líbí se mi Newcastle

„Začnu aktuálními přestupy. Moisés Caicedo byl už jednou nohou v Liverpoolu, ale nakonec přispěchala i Chelsea, kam sám podle svých slov chtěl. Nakonec tam přestoupil. Že je nejdražším hráčem v historii Premier League? Takové ceny teď prostě jsou, letí nahoru a asi se nedá čekat, že budou klesat. Podívejte se, jak utrácejí kluby ze Saúdské Arábie, to vše taky ovlivňuje.

Caiceda jsem sledoval, v Brightonu se vypracoval ve výborného defenzivního záložníka. Byl snad nejlepší v odebírání balonů a v soubojích ve skluzu. Myslím, že Chelsea udělala dobře, když ho koupila. Takového hráče potřebuje, on je podobný typ jako Kanté. Věřím, že se tam zabydlí, bude předvádět výkony jako v Brightonu a Kantého třeba napodobí.

Chelsea v prvním kole remizovala 1:1 s Liverpoolem. I když mohla i vyhrát, myslím, že nejde o špatný vstup do sezony. Liverpool je silný soupeř. Chelsea vypadala trochu jinak než v minulé sezoně, kdy dostávala hodně gólů. Přišla mi kompaktnější, bylo cítit, že se pod trenérem Mauriciem Pochettinem mění. Ale celkově je těch změn moc, ještě asi nějaké přijdou, už by to chtělo kádr ustálit.

Brankář Matěj Kovář přestoupil do Leverkusenu. Překvapuje mě, že si ho Manchester United nenechal, i když má právo zpětného odkupu. Nemyslím si, že ho musel prodávat. Spíš jsem čekal, když ho United nepustili do Sparty, že si ho nechají na přípravu a pak ho třeba pošlou na hostování do druhé ligy v Anglii, kde by se otrkal, zvykl si na ostrovní fotbal a pak by mu třeba dali šanci.

Matěj má kvalitu i potenciál na to, aby v budoucnu v Manchesteru chytal. Ale bylo to rozhodnutí United, pro něj může být přesun do Německa dobrý krok. Uvidíme, jak se prosadí, ale bude mít možnost chytat bundesligu, která je jednou z nejlepších lig na světě. Pomůže mu také, že kolem sebe bude mít české kluky.

Pomohl rok ve Spartě brankáři Kovářovi k angažmá v Leverkusenu. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Ještě víc mě však překvapilo, že útočník Harry Kane zamířil do Bayernu Mnichov. V Anglii to byl trochu šok. Předpokládal jsem, že když opustí Tottenham, vybere si klub v Anglii. Osobně si myslím, že majitel Tottenhamu ho nikomu jinému v Anglii nechtěl prodat, nehodlal podpořit konkurenci. Takový to na mě dělá dojem, protože si nemyslím, že by sám Kane nechtěl jít třeba do Manchesteru City nebo jiného elitního klubu v Anglii.

Určitě chce získat nějaké trofeje, to je motivace jeho odchodu. Hned první pokus mu ale nevyšel, Bayern prohrál s Lipskem v boji o Superpohár 0:3. Start nebyl optimální, i když hrál jen půlhodinu. Řekl bych, že pokud se mu povede vyhrát nějaké tituly, za dva nebo tři roky se vrátí do Anglie. Tenhle odchod pro něj určitě nebyl jednoduchý, možná k němu byl ze strany majitele i trochu postrčen.

Suverénně vstoupil do nového ročníku Premier League Newcastle, který rozdrtil Aston Villu. Jsem rád, že Newcastle jde od doby, co má nového majitele, pořád stejným směrem. Nekupuje mraky hráčů, ale přivádí kvalitní a pečlivě vybrané posily, které do týmu zapadnou. Příkladem je italský reprezentant Sandro Tonali, který dal první gól v zápase s Aston Villou. Čekám, že se Newcastle bude držet nahoře a udrží se v top čtyřce.

Zajímavá scéna se odehrála o poločase zápasu Manchesteru City na Burnley. Erling Haaland dal sice dva góly, ale trenér City Pep Guardiola se k němu hned po hvizdu rozběhl. Bylo to docela vtipné, ani si nevšiml, že ho zabírá kamera. Pak ji odstrčil. Ale Guardiola je perfekcionista, takže i když Haaland vstřelil dva góly, nelíbilo se mu podle mého názoru, že se na hřišti moc nehýbal. V prvním poločase byl až neviditelný, ale celý tým Manchesteru City nehrál ideálně. Ve druhém poločase už to bylo o něčem jiném. Líbí se mi, že Guardiola není nikdy spokojený.

POV: celé léto se těšíte na konferenční přenos a váš kamarád se chce dívat na samostatný zápas. 🙄 (Btw dnes od 16:00 ✨) pic.twitter.com/2p4pCDUGKJ — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) August 12, 2023