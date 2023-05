MADE IN ENGLAND: Titul je ve správných rukách, City má na treble. U Guardioly se nabízí jeden otazník

„Klobouk dolů před City! Tři tituly v řadě jsou parádní kousek. Během sezony to přitom na zlatý hattrick moc nevypadalo, dlouho vedl Arsenal. Jenže pak na něj přišly slabé chvilky a neustál tlak hladového City. Arsenal poztrácel spoustu bodů se soupeři ze spodní části tabulky a navíc dvakrát prohrál s City, které právě vítězství nad hlavním konkurentem osudově nakopla.

Titul je ve správných rukách.

Always be mine 🎶 pic.twitter.com/iNLaxUJFMB — Manchester City (@ManCity) May 22, 2023

Kromě dvou výher nad Arsenalem bylo rozhodující i správné nastavení hlavy a větší zkušenosti ze zápasů o všechno. Citizens se soustředili jen sami na sebe a věřili ve vlastní schopnosti, proto jsou znovu první. Pomohl jim i široký a vyrovnaný kádr, což se ukázalo třeba v nedělním zápase s Chelsea. V porovnání s odvetou semifinále Ligy mistrů se sestava lišila na devíti místech, přesto z toho bylo další vítězství.

Musím se zastavit i u trenéra Guardioly, který znovu ukázal svoji výjimečnost. Ví, jak se na soupeře připravit a jak ho zaskočit, což bylo vidět i proti Arsenalu. Pep má tým na svojí straně a umí přijít s plánem B. V klubu je sedm let, přesto mu pořád má co dát. V přestupních obdobích si přivede pár nových hráčů nebo začlení talentované kluky z juniorky a tým jede dál ve svém standardu.

Po titulu z Premier League je ve hře treble, hodně se o něm v souvislosti s City mluví. Je to reálné? Podle mě rozhodně, trofeje z FA Cupu a Ligy mistrů nejsou pro dnešní City nedosažitelné. Zajímalo by mě, jestli by Guardiola i po třech pohárech z jedné sezony u týmu pokračoval. Nešel by zkusit jinou výzvu? Příští týdny napoví.

Titul City přihrál Arsenal sobotní porážkou v Nottinghamu, který se díky tomu zachránil. Upřímně, tak velké překvapení to zase nebylo. Kluci z Arsenalu museli mít v hlavě, že náskok City budou těžko dohánět, což se nutně muselo odrazit na psychice. Svoji roli hrálo i zklamání z vývoje sezony: Kanonýři vedli Premier League 248 dnů, přesto skončí druzí.

Spolupráce Gibbs-White + Awoniyi a možná začátek dalšího příběhu v boji o udržení ⚽. #NFOARS - 1:0 pic.twitter.com/4JmTsKhHBD — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) May 20, 2023

Říkám si, že kdyby Arsenal zvládl aspoň jednu bitvu s City, mohl se závěr ligy vyvinout jinak. Jenže takhle hráči měli nahlodané sebevědomí a přicházeli o body i v utkáních, v kterých se to od nich nečekalo.

Na druhou stranu, kdyby jim někdo před sezonou řekl, že budou druzí, tutově by to brali. Ještě pár týdnů budou zklamaní, ovšem v Arsenalu je na čem stavět. Pokud se mladý tým doplní o zkušenější hráče, kteří budou schopní zvládat těžké zápasy, čeká klub zajímavá budoucnost. Musí ale pořád makat a neusnout na vavřínech, což by pracovitý trenér Arteta podle mě stejně nedopustil. I proto se o Arsenal nebojím.

Utrápený Tottenham je na tom hůř. Mnohem hůř. Osmé místo je po předposledním kole nečekané. Kohouti zažili sezonu jako na houpačce, nahoru dolů a zase zpátky. Vedení by do toho mělo rázně sáhnout a přes léto udělat radikální řez. Ať už poháry vyjdou, nebo ne. Tottenham by při svojí velikosti a tradici měl bojovat o trofeje, místo toho se bude do poslední chvíle třást, jestli se dostane do Evropy. Ztrácí jen bod, ale klidně už to takhle může zůstat i po neděli.

Uvidíme, jak moc velký personální průvan přijde. Měl by se týkat hráčů a dost možná i trenéra, mladý Ryan Mason je spíš jen záskok. Tottenham během posledních let ztratil tvář a ačkoliv má kvalitní hráče, dohromady netvoří produktivní kolektiv. Je to klišé, ovšem jednotlivec vám zápas nevyhraje. Potřebujete tým se vším všudy.

Dobře to vědí třeba v Brightonu, který si poprvé v historii zahraje v pohárové Evropě. Kouč De Zerbi udělal kus práce a poskládal zajímavé mužstvo. Argentinský záložník Mac Allister, německý univerzál Gross, kapitán Dunk... Všichni do detailu znají svoji roli a dohromady působí sympatickým dojmem. Hrají pohledný fotbal a něco mi říká, že by se nemuseli ztratit ani v poháru. Sám jsem zvědavý, jak daleko dojdou. Mimochodem, šanci na Evropu má taky devátý Brentford, i pro něj by to byla velká premiéra. Je to podobný případ jako Brighton: filozofie menších, ale úspěšných klubů mě baví.