Třináctka zůstává smolná, Arsenal je zase bez titulu. Selhali jsme, nestačily by nám ani tři hodiny, smutnil Arteta

Schoval si tvář v dlaních a zklamaně zakroutil hlavou. „Bolí to. Je to moje zodpovědnost, kterou přijímám," pravil Arteta po zpackaném představení v Nottinghamu. Jeho týmu nestačilo ani 104 minut k tomu, aby dal gól. Potřeboval dva, i remíza by byla málo. „Mohli jsme hrát klidně tři hodiny a stejně by to nevyšlo," poznamenal Arteta.