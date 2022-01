MADE IN ENGLAND: United by měli být blíž City. Divím se, že mladí moc nestojí o pomoc Ronalda

„Manchester United sice o víkendu porazil West Ham gólem z 93. minuty, čímž se aktuálně vyhoupl na čtvrté místo v tabulce, ale situace v tomto slavném klubu není úplně růžová. Nevím, jestli mančaft, který tam je, by měl hrát přímo o titul, ale určitě by měl být blíž Manchesteru City. Momentálně na něj ztrácí devatenáct bodů a nepodává dobré výkony.

Zaujal mě rozhovor Cristiana Ronalda, který jsem viděl v anglické televizi. Není spokojený sám se sebou ani s přístupem celého týmu. Není nadšený, že hraje někde okolo pátého místa, má vyšší ambice. Přemýšlí, co může dělat víc. Zároveň věří, že se United mohou v novém roce nastartovat.

Ronaldo mluvil také o mladých hráčích. Říkal, že když se jim snaží pomoct nebo jim něco vysvětlit, tolik k srdci si jeho slova neberou. Tohle sdělení mě opravdu překvapilo. Dnešní mladí hráči to ale v sobě mají nastavené jinak. Neřekl bych, že se tahle situace týká jen Manchesteru United, podle mě se tohle děje prakticky všude ve světě.

Mladí kluci si občas až moc věří. A když za nimi někdo přijde a chce jim pomoct, berou to spíš jako kritiku než pomoc. Ale ona to není kritika. Ronaldo také zmiňoval, že když byl v osmnácti v Manchesteru, přišel za ním například Roy Keane a řekl mu něco, snažil se z jeho postřehů co nejvíc pochytit. Věděl, že on toho už hodně dokázal, má zkušenosti a chce mu pomoct. Tohle by teď taky rád dělal.

Můžu tuhle situaci popsat i ze své zkušenosti. Když jsem začínal v Blšanech, taky jsem bral, co mi říkají zkušenější hráči jako například Luděk Zelenka. Věděl jsem, že jsem mladý a oni mi chtěli pomoct. A kabina mladého hráče i líp vezme, když vidí, že má respekt.

Zpátky k United. V sezoně už vyměnili trenéra. Překvapilo mě, že udělali takovou rošádu, ale zřejmě kroku s Ralfem Rangnickem věřili a doufali, že jim prospěje. Ale mně připadá, že to lepší není, hra Manchesteru United podle mě není moc koukatelná.

Byl jsem se přímo podívat na zápase proti Burnley na konci minulého roku. Manchester sice vedl 3:1 po poločase, ale předvedená hra mě nějak nenadchla. Druhý poločas byl takový o ničem. Neviděl jsem u Manchesteru žádnou velkou organizaci, nepřišlo mi, že by věděli, co mají hrát. Podle mě si to tam zatím vůbec nesedlo tak, jak si představovali, když přicházel Rangnick.

Ale když přivedete nového trenéra, je potřeba čas. I velký klub by ho měl novému kouči dát, pokud se pro změnu rozhodne. Hráči si musejí zvyknout na nové metody, taktiku, všichni potřebují nové věci vstřebat.

Foto: Scott Heppell, Reuters Trenér Manchesteru United Ralf Rangnick při utkání s Newcastlem.Foto : Scott Heppell, Reuters

Jenže Rangnick bude trenérem jen do konce sezony, pak přijde někdo nový a on se přesune do jiné role. Nevím, nedává mi to logiku. Jasně, Manchester United má velké jméno, chce hrát nahoře, něco se udělat musí. Ale tohle mi přijde jako hloupost.

Ono je také těžké vést tým, kde jsou Ronaldo, Cavani, Fernandes, Rashford a další hvězdy. S takovými osobnostmi se musí umět komunikovat. Je jasné, že nemohou hrát všichni, ale každý musí být připraven, aby šel na hřiště jen na dvacet minut a pomohl. To je úkol pro trenérský štáb. Přijde mi, že když mladí frajeři typu Greenwooda nehrají, jsou pak naštvaní.

Pokud na Old Trafford chtějí, aby Ronaldo pro příští sezonu zůstal, musejí skončit do čtvrtého místa. Nemám nic proti Evropské lize, ale nemyslím si, že by ji chtěl Ronaldo hrát. On se chce pohybovat nahoře, touží po Lize mistrů, chce se ještě pokusit o nějaký úspěch.