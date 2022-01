West Ham má zájem o oporu Sparty! Novinka nepotěší kouče Vrbu ani fanoušky

„Mým osobním cílem je pomoci nastavit spolupráci mezi Spartou a West Hamem tak, aby z ní profitovaly oba kluby. Samozřejmě v rámci pravidel, která jsou nastavena ze strany UEFA. West Ham by se mohl stát branou do Premier League pro hráče z našeho regionu," ujistil sám Křetínský v prohlášení při vstupu na anglickou scénu, že Sparta by podle něj rozhodně neměla oslabit.

A teď by se tedy jeho slova proměnila v realitu. Alespoň to tedy uvádí zmíněný podcast s odkazem na manažera Davida Moyese, jenž by si přál posílit defenzívu týmu a zdá se, že by mu čtyřiadvacetiletý Hancko ideálně zapadal do jeho představ. Slovenský reprezentant kroutí na Letné třetí sezonu, během osmi desítek utkání v rudém dresu nastřílel šestnáct branek.

Pokud by k přesunu hráče došlo, jen by se potvrdila slova generálního ředitele Sparty Františka Čupra o tom, že má anglický klub hráče z Letné pod dohledem. „Potenciál West Hamu je velký. Když to vztáhnu ke Spartě, je to obrovsky prestižní. Už jsme zahájili spolupráci, konkrétně se sportovním úsekem West Hamu. Sledují naše hráče a bavíme se, že bychom mohli společně řešit například skauting," avizoval Čupr s tím, že vnímá propojení obou klubů jako ideální, vytvoří snadnější cestu pro hráče Sparty do Premier League.

