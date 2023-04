MADE IN ENGLAND: V Chelsea by se mi líbil Pochettino, vyhození Vieiry mi přišlo nefér

„Trenérských změn v Premier League je moc. Majitelé zřejmě nemají takovou trpělivost, chtějí výsledky strašně rychle a nejsou ochotní počkat sezonu, aby se dal tým dohromady a trenér přenesl své myšlenky na hráče. Nebudeme si nic nalhávat, točí se tu velké peníze, ten tlak je pak logicky obrovský.

Majitelé by si ale měli uvědomit, že když dají trenérům prostor, budou výsledky pomalu přicházet. Vidíme to na Arsenalu nebo Manchesteru United, byť ten má nyní slabší období. Ale jsem přesvědčený o tom, že z dlouhodobého hlediska je lepší kouče podržet a dát mu šanci.

Naposledy skončili Graham Potter v Chelsea a Brendan Rodgers v Leicesteru. K jejich vyhazovu vše směřovalo delší dobu. Řekl bych, že Potter se udržel postupem v Lize mistrů přes Dortmund, ale v Premier League výsledky dál nepřicházely. Výsledky Leicesteru byly děsivé, po mistrovství světa uhrál jen osm bodů.

Mě spíš překvapilo, že byl z Crystal Palace vyhozen Patrick Vieira. Když končil, měl za sebou strašně těžké období, kdy jeho tým hrál proti velice silným soupeřům z první poloviny tabulky. Pak se měl chystat na souboje proti mužstvům ze spodní části tabulky, ale byl odvolán. Přišlo mi to vůči němu nefér. Myslím, že kdyby pokračoval, výsledky by se dostavily. Mohli si ho v klubu podržet. Samozřejmě ale neznám detaily ze zákulisí, co všechno hrálo roli.

Nastoupil místo něj Roy Hodgson. Přijde mi, že je tak trochu v záloze, když se nikdo jiný nenaskytne, a pak pomůže. V Anglii měl jeho návrat ohlas, přeci jen mu je pětasedmdesát. Začal výhrou proti Leicesteru. Nastoupil ve chvíli, kdy má Crystal Palace soupeře ze spodku tabulky. Nechci říct, že je v lehčí situaci, ale určitě je snazší získat body teď než v zápasech s Liverpoolem nebo Manchesterem City, což se stalo Vieirovi osudným.

🦅🔴 Roy Hodgson guides Crystal Palace to their first win in 2023! 90+4 minute winner from Mateta secured the 3 points. pic.twitter.com/wwFyMr3Kaq — EuroFoot (@eurofootcom) April 1, 2023

Vrátím se ještě k Chelsea, kde to pořád neštymuje. Ale vezměte si třeba Mudryka, pro něj je tohle obrovský skok. Myslím, že pro něj by bylo lepší, kdyby šel z Šachtaru Doněck do menšího klubu, než je Chelsea. Tam by se rozehrál, byl by platnější, dával by víc gólů a pak by mohl zamířit na Stamford Bridge. Takhle přišel nevyzkoušený, byl to trochu výstřel.

Tohle si ale musí vyhodnotit zejména majitel Todd Boehly. V Anglii se jeho strategie hodně probírá. Připadá mi, že hráče kupoval víceméně on. Ale fotbal nefunguje tak, že si trenér nevybere hráče a pak má poskládat tým. Majitel má samozřejmě právo říct, jestli hráče koupí, nebo ne. Ale vybírat by je měli trenér a sportovní úsek podle toho, aby pasovali do týmu. Potter si je vůbec nemusel vybírat.

Po chybě Cucurelly otevřel skóre krásným dloubákem Ollie Watkins! 🔥#CHEAVL – 0:1 pic.twitter.com/Whje7IBLV0 — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) April 1, 2023

Chelsea teď převzal Potterův asistent Bruno Saltor, pamatuji si, že jsem proti němu v Anglii hrál. Je divné, že klub vyhodí trenéra a nechá tam jeho asistenty. Myslím, že když už dochází k odvolání, měli by skončit hlavní kouč i asistenti. Takhle asi moc změn nenastane. A pokud ano, znamenalo by to, že Bruno s Potterem nesouhlasil. Alespoň tak to cítím.

V Anglii se spekuluje o hodně jménech, kdo by mohl přijít trénovat Chelsea. Padá například Zidane nebo Spalletti z Neapole. Hodně se mluví o Nagelsmannovi, který nedávno skončil v Bayernu. Nevím, jestli by sám chtěl skočit z jednoho velkého klubu do druhého. Mohlo by to zabrzdit jeho kariéru, přeci jen v Bayernu neměl výsledky takové, jaké se čekaly. Bude o tom asi hodně uvažovat. Co jsem četl, žádná velká jednání zatím neproběhla. Chelsea zatím spíš sonduje situaci, musela by se dohodnout i s Bayernem, bude to asi na dlouhé lokte.

Osobně bych se klonil k tomu, aby vzali Mauricia Pochettina. On ligu dobře zná, ví o anglickém fotbale hodně, mohla by to být podle mě nejoptimálnější varianta. Přijde mi, že by bylo lepší vzít někoho, kdo už v Anglii trénoval a zná prostředí. Na druhou stranu si myslím, že je zbytečné spěchat a že nechají sezonu dojet Bruna. Nahoru to mají v tabulce daleko a na sestupová místa disponují dostatečným náskokem, sezonu dohrají v průměru.

Ano, Chelsea hraje i čtvrtfinále Ligy mistrů, ale Real Madrid je obrovské sousto. Po tomhle dvojzápase by mohla být sezona aspoň trochu úspěšná. Ale úplně si nemyslím, že Chelsea v rozpoložení, ve kterém je, by měla Real nějak víc potrápit. Ať už bude na lavičce kdokoliv.

Wow! Tak tohle byla naprostá nádhera v podání Michaela Keanea 💥!#EVETOT - 1:1 pic.twitter.com/GWh9y8kGdI — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) April 3, 2023

Trenéra vyhodil i Tottenham, skončil Antonio Conte po svém kritickém výstupu na tiskové konferenci. Už v minulém komentáři jsem to rozebíral, zřejmě takhle veřejně promluvil proto, že chtěl, aby ho vyhodili. Na druhou stranu měl mít - omlouvám se za ten výraz - koule a říct, že chce skončit sám. Ale rozhodl se takhle. Tottenham v pondělí remizoval na Evertonu 1:1, v herním projevu u něj žádná změna nenastala.